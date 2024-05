Sebastián Yatra asegura que algunas mujeres lo han mandado a terapia y aclara si es infiel

Sebastián Yatra, de 29 años, es uno de los cantantes más reconocidos en Colombia y actualmente está llevando a cabo un importante cambio en su apariencia física. Tras varios meses de entrenamiento, el artista decidió compartir sus resultados.

Sebastián Yatra habla sobre la salud mental

A lo largo de un estricto reto físico de tres meses, Sebastián Yatra descubrió que además de mejorar su apariencia también mejoró su salud mental. "Es la primera vez que he podido agarrar más músculo. Y espero seguir así, porque esto es el principio de un cambio en mi estilo de vida", dijo a la revista masculina Men's Health España.

Aunque reconoce que el esfuerzo de un entrenamiento y una dieta estricta para lograr su cuerpo ideal no fue fácil, ahora para él es claro que "si dejo a un lado el cuidarme en lo físico, también dejo de cuidarme en muchas otras cosas".

Sebastián Yatra revela que, por fortuna, su carrera no lo ha llevado a enfrentar problemas de salud mental, pero que su lado personal se ha visto más afectado. "He ido al psicólogo más por temas de mujeres y de amores, ese ha sido más mi tema desde chiquito. La parte de la carrera y de la música nunca me ha dado tantos problemas. Pero es parte de la salud, sin duda. El cerebro es otro músculo y hay que entrenarlo".

Sebastián Yatra aclara si es un hombre infiel

Aunque asegura que el ser una figura pública no le ha traído mayores problemas a su vida, hace unos meses su opinión sobre la infidelidad en una entrevista lo dejaron mal parado ante sus seguidoras. Dijo a la revista española que no se sintió bien al ver que "un montón de gente te ataca por todos lados, y tampoco tienes mucho para defenderte".

Yatra había dado a entender meses atrás que podría ser infiel si sostiene una relación amorosa larga. "Soy una persona que habla mucho. Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor".

En la actualidad, señala que no le da tanta importancia a la atención que recibe. "La vida me ha llevado mucho más allá, gracias a Dios. A poder ir desarrollando ese amor propio, a estar enfocado en otras cosas que para mí son más importantes que lo que dice o piensa la gente. Entonces, a esas cosas realmente ya no les presto tanta atención".

