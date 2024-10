Ella es Emily Galaviz, la joven exponente de la música llanera que llegó a Tomorrowland

Emily Galaviz es una joven de 17 años que arrasa en las redes sociales con su potente voz y su particular manera de cantar la música llanera colombo-venezolana. Su tema más popular en las plataformas es 'El guayabo zarandeao' y los popurrí con los que conquista corazones a nivel mundial.

¿Quién es Emily Galaviz?

"A la edad de cinco años yo ya empezaba a interpretar temas, la música llanera me corre hasta por los tuétanos. Se me presenta la oportunidad de grabar mi primera producción discográfica, me dieron un tema y le di el sazón, le di el tumbadito para que la gente lo pueda gozar", señaló la cantante en diálogo con Noticias Caracol en vivo .

Galaviz es una artista de San Casimiro, un pueblito del estado Aragua, en Venezuela, y con su estilo único ha logrado llevar la música a los más jóvenes y de manera internacional con sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores que celebran cada uno de sus lanzamientos.

Pero el talento no solo es suyo, Emily Galaviz está acompañada en el cuatro, las maracas, el arpa y el bajo por otros jóvenes talentos venezolanos que sueñan igual que ella. En diálogo con este medio, Juan Cherubini, uno de los integrantes de la agrupación de Los Galviz, expresó que "uno de mis sueños es llegar a internacionalizar la música llanera".

Publicidad

Rafael Jiménez, mánager de la agrupación y la cantante, adelantó que "la gira ya está lista" y agradeció el apoyo que recibió la cantante desde un inicio por parte de nuestro país que comparte su amor por esta música. "Colombia fue el primer país, fuera de Venezuela, que dijo esto nos gusta, esto es chévere".

La cantante ha recibido el reconocimiento en redes sociales de otros famosos artistas como Camilo y Marc Anthony, quienes alabaron su voz y talento. Pero uno de sus grandes logros fue precisamente cuando su música demostró que la puede llevar a cualquier lugar del mundo.

Publicidad

'El guayabo zarandeao' sonó reciente en Tomorrowland, el festival más importante de música electrónica. Aunque ella no estaba allá, el sonido de su voz emocionó a miles de asistentes al otro lado del mundo. "Saber que mi tema llegó al Tomorrowland, con infinidad de artistas, cantantes, actores, me hace muy feliz".

Los sueños de Emily Galaviz apenas comienzan y no solo están enfocados en el área musical. La cantante también quiere estudiar veterinaria, pues ha crecido en el campo y le apasiona todo lo relacionado con el ordeño, la finca y los toros.