De vender bolsas para la basura a ser un artista viral: la historia de Cris Valencia

Cristian Valencia, más conocido en redes sociales y en la industria musical como Cris Valencia, nació en una vereda de Samaná, Caldas, y a sus 21 años se convierte en un nuevo talento en la industria musical colombiana. ¿Cómo lo logró?

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, este talentoso joven expuso su historia, desde sus primeros trabajos en las calles hasta la grabación de su primera canción.

"Tenía la idea de que para mí, por las dificultades económicas, yo dije: 'Cantar, pues sí me gusta cantar, pero si no tengo plata no puedo hacer nada'", reveló el joven que desde niño quiso visualizarse como un artista musical.

Cris Valencia vendía bolsas para la basura para subsistir

El artista de 21 años recordó que "vivía solo y vendía bolsas para la basura para sobrevivir" y también señaló que entre otros elementos que comercializaba estaban "fresas, llaveros, ambientadores, trabajé en cafeterías, restaurantes como mesero, de impulsador en las discotecas, entre muchos otros trabajos".

Mientras realizaba esas labores, su sueño de convertirse en artista seguía creciendo y empezó a tocar puertas, pero no corrió con ninguna suerte. "Estaba triste de la vida y decepcionado preguntándome: '¿Por qué la vida era tan injusta conmigo?, ¿por qué tenía que ser todo con plata?'".

La vida es difícil, pero uno es el que se pone los obstáculos Cris Valencia

Cris Valencia ahora asegura que la música fue su salvavidas en esos momentos de dificultad en los que se sentía bastante solo, "ponía música y dejaba de estar solo, por lo menos sentía como si me hablaran, como si alguien me escuchara realmente".

La canción sobre Westcol y Aída Victoria Merlano

Sus videos y creaciones llegaron al streamer colombiano Westcol, a quien le escribió una canción sobre la ruptura con Aída Victoria Merlano. Gracias a esta canción, que se hizo viral en redes sociales, la vida de Cris Valencia cambió.

"Hicimos la canción 'Ya no volverás', está por todas las plataformas musicales. Para mí esa es una joya", reveló, y anticipó que está trabajando en nueva música para mantenerse presente en la industria musical.

