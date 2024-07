Epa Colombia aclara si está en quiebra tras perder 800 millones de pesos

Epa Colombia generó alerta en sus redes sociales al hablar de la millonaria pérdida que sufrió por el daño de algunos de sus productos. En unas recientes historias, la empresaria bogotana aclaró si es verdad que está en la quiebra.

¿Epa Colombia quedó en la quiebra?

Daneidy Barrera, nombre de pila de la empresaria más conocida como Epa Colombia, agradeció a sus seguidores por la preocupación tras su millonario percance. Pero dejó claro que no es cierto que está en bancarrota.

"Amiga, primero que todo, agradecerles por el apoyo que me has dado. Desde que nació mi hija, me he motivado mucho más para trabajar y sacarte los mejores productos de Colombia. No estoy quebrada", empezó diciendo la famosa.

Agregó que "no estoy pasando por un momento difícil de mi vida. No estoy mal. No estoy cerrando la empresa". Epa Colombia señaló que tras lo sucedido con sus productos, lo único que ha recibido es el apoyo de sus clientes y, además, lo ha utilizado como una motivación para hacer cambios importantes.

"Estamos innovando, estamos renovando, estamos transformando y estamos posicionando las mejores fórmulas en Colombia, amiga", señaló la bogotana indicando que su empresa está en remodelación y que sus productos cuentan con un alto nivel de calidad.

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia anunció a sus seguidores que tuvo que enviar dos mulas llenas de sus productos para destrucción. "Se van como dos o tres mulas para que tú sepas que perdí alrededor de 900 millones de pesos, como 800 a 900 millones de pesos. Es demasiado, amiga", expresó la mujer.

La empresaria se montó en una de las mulas y mostró que, en efecto, estaban llenas de cajas de sus productos para el cuidado del cabello, los cuales representan una millonaria pérdida para la joven bogotana. "Tranquila que hoy perdí, pero en cuestión de meses me recupero", agregó la empresaria.

