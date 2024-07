Epa Colombia asegura que quiere ser madre por segunda vez: "Un negrito me gustaría"

Epa Colombia está disfrutando de sus primeros meses como mamá, luego del nacimiento de su hija Daphne Samara. En una reciente publicación, la influenciadora bogotana reveló que ya está considerando en tener un segundo bebé.

¿Por qué Epa Colombia quiere un segundo hijo?

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia volvió a mostrar muy orgullosa a su primogénita. La empresaria señaló que está muy agradecida por su hija, pues es una niña muy juiciosa que la acompaña en los momentos en los que tiene que trabajar.

"Estoy muy agradecida con Dios y, de verdad, soy muy afortunada, mi hija es súper juiciosa", señaló la empresaria bogotana y agregó que la cesárea la ha afectado bastante, por lo que a casi tres meses del nacimiento de su hija, sigue en recuperación.

Pero señaló que, en cuanto se sienta completamente recuperada, quisiera empezar a planear su segundo hijo. "Creo que voy a tener otro hijo, amiga. Yo que vendo tantas keratinas, ¿por qué no traer niños a este mundo donde pueden estar deseados, amados, cuidados, valorados y educados? ¿Por qué no darle hermanos a esta niña tan juiciosa?".

¿Epa Colombia adoptaría su segundo hijo?

Cabe recordar que Epa Colombia recurrió a la fertilización invitro para la gestación de su primera hija Daphne Samara junto a su pareja Karol Samantha. Aunque existiría la posibilidad de hacerlo una segunda vez, la famosa también indicó que no descarta que su segundo hijo sea adoptado.

"Claro que también he pensado en adoptar, no te puedo decir que no, un negrito me gustaría. Que dijeran: 'miren el hijo de la Epa tan hermoso, es un negrito, crespito'. Pero esos son planes que tengo como a futuro, aunque a veces quisiera hacerlo ya", aseguró.

