Epa Colombia confirma su separación de Karol Samantha: "Pensé que iba a ser distinta"

"Hoy sí amanecí un poquito triste", así empiezan las historias de Instagram que publicó en las últimas horas la bogotana Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, luego de que se empezara a rumorar que su relación con Karol Samantha, madre de su hija, terminó. La empresaria confirmó la ruptura y destapó los motivos.

Epa Colombia señaló que "la vida sigue" y por eso decidió aparecer en sus redes sociales. Aunque señaló que piensa que la vida privada no se debe exponer, aseguró que en su posición de persona pública es muy difícil ocultar.

Epa Colombia habla de su separación

"Cuando yo tomé la decisión de ser mamá con mi pareja, con mi expareja -aclaró- pensé que la vida iba a ser distinta, pero luego uno queda embarazada y se empieza a dar cuenta de la realidad", aseguró.

La famosa contó que, tras el nacimiento de su hija, enfrentó temas de salud mental como depresión y ansiedad, "ahí me di cuenta que la pareja a uno no lo entiende, empecé a ver comportamientos super raros con mi expareja y decía 'esto no está bien'".

¿Por qué se separó Epa Colombia de Karol Samantha?

Según el relato de la empresaria en sus historias de Instagram, la mamá de Karol Samantha, su ahora expareja, tiene mucho que ver en su separación. La famosa aseguró que con la llegada de su hija a la casa, su pareja empezó a tener actitudes extrañas con ella, motivada por su mamá.

Sobre Karol, Epa detalló que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".

"Hubo una inmadurez que tú no te alcanzas a imaginar, amiga. Eso se salió de control y tarde o temprano las cosas salen a la luz. Siguieron los problemas y siempre uno peleando, uno querer disfrutar a su hija y no poder porque la persona de al lado está peleando", agregó.

En medio de esas problemáticas en su relación, la mujer decidió pasar nuevamente por el quirófano y seguir trabajando para evitar los conflictos, pero señaló que esto no sirvió de nada. "Uno se da cuenta que tu pareja te quiere solo para conveniencia o te quiere cuando te necesita".

Por ahora, Epa Colombia señaló que por su hija seguirá trabajando y apareciendo en redes sociales para promocionar sus productos para el cabello. "Me toca trabajar, amiga, y seguir saliendo adelante".