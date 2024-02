Epa Colombia revela cuándo nacerá su hija y el dinero que invirtió para quedar embarazada

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, está pasando por las últimas semanas de su embarazo. A través de sus redes sociales, la famosa influenciadora ha estado revelando detalles de los cambios que enfrenta en esta etapa.

Recientemente, la influenciadora concedió una entrevista a la Revista Vea en la que reveló detalles del antes, durante y lo que viene para su embarazo. Cabe recordar que para poder tener una hija junto a su pareja Karol Samantha, las mujeres tuvieron que utilizar un método de fertilización in vitro.

Sobre este tratamiento, la empresaria señaló que "adquirimos un donante, de Karol sacamos los óvulos y en Daneidy hicimos la implementación del óvulo". Agregó que ella "quería tener un hijo mono", por lo que en el donante buscaron a un hombre de piel clara, ojos verdes y cabello rubio.

En cuanto al dinero, Epa Colombia reveló a la revista que este tipo de procedimiento tiene un valor de "más o menos unos 50 o 100 millones de pesos", pero que en su caso "fue por publicidad. Pero normalmente estos procedimientos son muy costosos".

Sobre el nacimiento de su hija Daphne Samara señaló que será el próximo 12 de abril por cesárea. "Por parto natural no se puede porque soy muy pequeña, soy muy estrecha y no lo puedo tener normal. Igual no lo tendría normal, porque me parece que esos dolores son demasiados fuertes, un dolor que mejor dicho va uno a la otra vida y vuelve y digo: 'no, muchas gracias'. Aunque la cesárea también duele muchísimo, pero prefiero por cesárea".

Epa Colombia aseguró que el tratamiento fue positivo para ella, pues quedó embarazada en el primer intento, cosa que no le pasa a todas las mujeres que acuden a la fertilización in vitro. Pero también tuvo cambios emocionales y físicos que han sido difíciles de enfrentar.

"Este embarazo no es un embarazo normal, sí fue demasiado duro para mí, me dio depresión, no quería ni pararme, todos los síntomas que uno puede tener y hasta más, todos los tuve, pero quería cumplir mi sueño de ser mamá y Dios me dio la oportunidad", aseguró en la entrevista con Vea.