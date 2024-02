Epa Colombia mostró cómo va la habitación de la bebé que está esperando: ¿le gusta?

La creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, generó polémica luego de presentar cómo van los diseños de la habitación de su hija Daphne Samara.



La influenciadora y también empresaria manifestó la felicidad que le produce el proceso del cuarto, ante sus miles de seguidores.

Epa Colombia entra a la habitación y se puede ver el nombre de su bebé plasmado en una de las paredes, además de varios guardarropa iluminados con una luz color rosa.

En redes sociales, varios usuarios comentaron el anuncio de la creadora de contenido. “Que Dios la bendiga a ella y que su bebé nazca sano”, “Lo que no me gusta mucho es el color, pero respeto sus gustos” y “La gente es muy criticona. Menos mal le tiene que gustar a ella y no a los demás” son algunas de las reacciones.

¿Cómo va el embarazo de Epa Colombia?

En semanas pasadas, Daneidy compartió imágenes de una ecografía que se realizó y en donde aparece su pequeña hija.

Publicidad

"Les presento el amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado y la espero con ansias", manifestó la influenciadora bogotana.

Además, agregó que la hija que está esperando en su vientre llena sus vacíos y cura su alma. Actualmente, Epa Colombia tiene entre 28 y 30 semanas de embarazo.