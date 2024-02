Epa Colombia y Yina Calderón destaparon supuesta estafa patrocinada por Andrea Valdiri

Hay polémica en redes sociales y esta vez involucra a las creadoras de contenido Epa Colombia, Yina Calderón y Andrea Valdiri. El tema inició con Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, al revelar en sus redes sociales que fue extorsionada durante tres años por una persona que le recomendó su amiga Andrea Valdiri.

Epa Colombia señaló en sus historias de Instagram que cayó en la estafa de una compañía que le ofrecía "blindar" sus redes sociales de futuros hackeos y por ello le cobraba un dinero mensual. "El blindaje de cuentas no existe, si una apersona te dice a ti que te blinda la cuenta de hackers es mentira amiga. Yo caí tres años", manifestó.

Además, publicó un video en el que sostenía una llamada con la persona encargada de brindarle este servicio, reclamándole por el bloqueo de sus cuentas en los últimos meses. “Andrea Valdiri me lo recomendó a sumercé", le dijo Epa Colombia al hombre y este le respondió afirmativamente, diciendo que él había ayudado a la barranquillera.

Barrera explicó que una "amiga de las redes sociales" le recomendó ese servicio, pero que descubrió que "era esa misma persona la que me inactivaba las cuentas y no saben el daño que me ha causado".

Epa Colombia le agradeció públicamente a Yina Calderón por ayudarla a descubrir este tipo de extorsión. Por su parte, Calderón publicó un video mostrando en qué consistía la estafa que supuestamente patrocinaba Andrea Valdiri.

"El man le dice a los influencers que les va a proteger las cuentas por una mensualidad que va entre los 3 y los 10 millones de pesos. A los meses le quitan la cuenta al influencer y el tipo les decía que era un 'secuestro', pero no, ellos mismos bloqueaban el perfil y les decían que no dijeran nada, pero que había que pagar una plata para recuperar la cuenta", detalló Yina Calderón.

Yina Calderón además arremetió contra Andrea Valdiri por "no tener vergüenza" al recomendar a este hombre, identificado como Abraham Karan, y pidió a sus colegas que "no se dejen engañar por estas personas, solo ustedes pueden tener sus accesos, correos y contraseñas".

Por su parte, el mismo Abraham Karan se pronunció en redes sociales y defendió su trabajo de 15 años "ayudando a muchas personas con sus redes sociales. Dos personas que se dicen llamar influencers me están atacando porque están apagadas y quieren revivir con una polémica". Incluso, recibió apoyo de Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano, La Jessu y otros influenciadores.