¿Epa Colombia y Karol Samantha se estarían reconciliando? Este video sería la prueba

Un video publicado por Epa Colombia en las últimas horas está causando revuelo en redes sociales porque sería la prueba de que la empresaria no ha terminado su relación con Karol Samantha. Se dejaron ver juntas en un importante evento.

¿Epa Colombia y Karol Samantha no están separadas?

Por estos días, Epa Colombia no solo ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer detalles de su separación, sino también para invitar a sus clientes de productos para el cabello a que le compren en la Feria de Salud y Belleza que se lleva a cabo en Corferias.

En medio de la feria, la empresaria ha compartido diferentes videos de su stand en Corferias y el éxito de sus ventas. Sin embargo, esas publicaciones quedaron opacadas cuando Epa Colombia publicó un video en el que se ve a Karol Samantha en el lugar.

Lo que se alcanza a ver es que Karol está en el lugar trabajando con el equipo de Epa Colombia, lo que no es una sorpresa para los seguidores de la pareja, pues se sabe que la mujer es la mano derecha de la empresaria bogotana en su emprendimiento.

Lo que sí llamó la atención de los internautas fueron las palabras de Epa Colombia al mostrar en el video a su expareja. En la grabación se refirió a Karol como su esposa y señaló que la está reconquistando.

"Y ni modo amiga de entrevistas a mi esposa porque está molesta. La esposa mía que la estoy conquistando", expresó Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, en la publicación.

¿Qué dijo Epa Colombia de su separación?

Epa Colombia detalló en sus historias de Instagram que los problemas iniciaron tras el nacimiento de su hija. La empresaria enfrentó temas de salud mental como depresión y ansiedad. "Ahí me di cuenta que la pareja a uno no lo entiende, empecé a ver comportamientos super raros con mi expareja y decía 'esto no está bien'", relató.

La empresaria agregó que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".