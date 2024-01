Esta es la relación entre Maluma y Berlín, de La casa de papel: "Todo empezó hace 11 años"

Hay conmoción en el mundo del entretenimiento ante la reciente unión entre Maluma y Berlín, el famoso personaje de La casa de papel. El ladrón español contactó al cantante colombiano para revelarle la verdad sobre un robo que sufrió hace años.



Un video viral del año 2012 convirtió a Maluma en un popular meme por muchos años. El artista paisa se encontraba en La Mega Movistar Fest, en el que se presentó, y en medio de la multitud alguien le robó uno de sus aretes.

Ahora, 11 años más tarde, Berlín apareció para aclararle la situación al paisa. En medio de la promoción de la nueva serie de Netflix del universo de La casa de papel que lleva su nombre, Berlín hizo un video promocional con el paisa.

El video empieza con una llamada misteriosa que recibe Maluma. "Me están llegando mensajes de un número que no conozco", alerta el cantante paisa cuando contesta una llamada y resulta ser Berlín.



El actor de La casa de papel le muestra a Maluma el arete, sorprendiéndolo después de tantos años. "Todo empezó hace 11 años. Esperé el día, el momento perfecto y una pequeñísima distracción tuya con la que sabía que iba a contar", reveló el ladrón.

Por su parte, Maluma expresó que "tú no sabes el trauma que me quedó después de ese día", a lo que el actor español respondió diciendo que "quería confesarte esto hoy, si te consuela y creo que me entenderás, lo hice por enamorar a una mujer".



Al final de la llamada, Berlín le dice a Maluma que tiene que dejarlo porque ahora tiene un plan mucho más ambicioso, el cual se puede ver en la serie protagonizada por él.

Publicidad

Anticipó que, en esta ocasión, "en tu honor y en el de tu hija, en el nombre del amor, mi próximo golpe va a ser en París", esto por el nombre de la hija que el paisa espera con su novia.