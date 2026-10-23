Expareja de Laura Bozzo pidió oraciones por la presentadora y reveló detalles de su salud

El delicado estado de salud de Laura Bozzo ha provocado una profunda ola de preocupación en la farándula internacional. Mientras la peruana de 75 años sigue siendo atendida en una UCI en Ciudad de México, recientemente se conocieron nuevos detalles sobre los avances de su salud y, además, su expareja Cristian Zuárez se pronunció al respecto.



¿Qué dijo el ex de Laura Bozzo sobre ella?

Ante la gravedad de la situación, una de las reacciones más sentidas vino de parte del cantante argentino Cristian Zuárez, quien fue pareja sentimental de la comunicadora durante casi dos décadas. En declaraciones otorgadas al programa 'Desvelados' de América TV, Zuárez rompió el silencio para manifestar que se mantiene al tanto de la evolución médica desde el primer instante.

Zuárez reveló que conserva una comunicación fluida y constante con el entorno cercano de la presentadora, en especial con su hija Alejandra de la Fuente. "Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra", afirmó el artista argentino, expresando el fuerte lazo de afecto que lo une a Bozzo pese a haber culminado su relación sentimental hace casi diez años. De igual forma, confesó que tanto él como sus seres queridos se encuentran unidos en oración: "Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación".

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Un aspecto que destacó de sus declaraciones fue el agradecimiento que le dedicó al jefe de seguridad de la conductora, identificado como Aarón Guerrero, a quien atribuyó una acción decisiva para salvarle la vida durante el inicio de la crisis. "Me quito el sombrero por Aarón, que es el seguridad de Laura. Gracias a él puede decirse que Laura está con vida, porque fue el que tomó la iniciativa de llevarla a un hospital público", aseveró Zuárez, remarcando que la celeridad en el traslado fue crucial para que fuera atendida sin demoras perjudiciales. Finalmente, dirigió un conmovedor pedido a los seguidores de Bozzo: "Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante".



¿Cómo sigue Laura Bozzo?

En cuanto a las perspectivas de recuperación de la figura televisiva, en las últimas horas han surgido reportes alentadores desde México. Según información compartida por el periodista mexicano Ernesto Buitrón en el programa Magaly TV La Firme, los especialistas médicos habrían conseguido controlar la septicemia que comprometía severamente la vida de la conductora. Tras atravesar sus jornadas más críticas en terapia intensiva, el asistente de Bozzo transmitió la posibilidad de que fuera trasladada a una habitación regular o piso.



Un traslado a piso para la presentadora podría significar por la reducción progresiva de la sedación y del soporte respiratorio intensivo para evaluar de forma continua sus respuestas físicas y neurológicas. Se calcula que, dada la complejidad del cuadro y la edad de la paciente, Laura Bozzo requerirá un periodo de rehabilitación y reposo prolongado que podría mantenerla alejada de los escenarios y la televisión por al menos seis meses.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co