Jim Velásquez y Alina Lozano se dieron "un tiempo": ¿se van a separar? Esto dijo el joven influencer

Los creadores de contenido Jim Velásquez y Alina Lozano anunciaron que le van a dar un tiempo a su matrimonio, el cual se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2023.

A través de sus redes sociales, Jim Velásquez dijo: “¿Me voy a dar un tiempo con Alina? Sí, y les voy a contar todo”.

Según el creador de contenido, “me gustaría empezar plasmando una frase que nosotros hemos tenido siempre y que también tuvimos en cuenta a la hora de casarnos y es que, más allá de imaginarnos toda una vida juntos, vamos a estar el tiempo en el que seamos felices, que me parece muy importante, porque el hecho de que estemos casados, y que tengamos un compromiso, no quiere decir que tengamos que soportar y estar donde no seamos felices y donde no tengamos tranquilidad”.

¿Por qué se dieron un tiempo Jim Velásquez y Alina Lozano?

Según el influencer, ellos no se están dando un tiempo “por falta de amor, no es por falta de cariño. El amor y el cariño lo tenemos muy fuerte. Entonces, no es por eso sino por el momento de la vida en el que estamos”.

Para tener contexto de la decisión de Jim Velásquez y Alina Lozano, el creador de contenido explicó que “Alina tiene un hijo de 17 años, quien ya va a entrar a la universidad, acaba de graduarse del colegio, él se va a ir a vivir a Estados Unidos y, por ende, Alina, en este momento, está en Nueva York con él”.

Jim Velásquez indicó que “yo también aquí (en Colombia) también tengo un montón de cosas. Aquí tengo mi trabajo, cosas que me obligan a estar aquí y por eso no puedo estar allá con ella”.

Sobre la situación con Alina Zolano, Jim Velásquez explicó que “estuvimos hablando mucho al respecto. Sé que la prioridad de Alina siempre ha sido su hijo. Yo nunca he querido meterme en medio de su relación, la respeto mucho y, por ende, decidimos darnos este tiempo porque quiero que Alina se concentre en el proceso que está viviendo como mamá”.

Según Jim, Alina Lozano “está concentrada en buscarle la universidad y una estabilidad a su hijo, que ha sido con quien ha estado durante toda su vida, y yo no puedo estar allá con ella. No quiero decir que esto pasa porque yo sea una carga para ella o porque la relación sea una carga. Simplemente se da porque quiero que tenga mucha tranquilidad dedicándose a su hijo y estar con él”.

Por otra parte, Jim dijo que esta es “la primera Navidad que no estamos juntos, el primer año nuevo que no estamos juntos y el primer cumpleaños que no estamos juntos. Alina cumple el 6 de enero y, desde que tenemos nuestra relación, siempre hemos estado juntos, pero en este momento siento que es más una cosa de prioridades. Ella va a estar allá, yo voy a estar acá y por eso no nos verán juntos, no vamos a estar juntos”.

¿Jim Velásquez y Alina Lozano se van a separar?

Según Jim, la determinación de darse un tiempo con Alina Lozano, “no quiere decir que nos vamos a divorciar o no quiere decir que el matrimonio se acabó. Simplemente, nos estamos dando un espacio porque una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra relación es que nosotros estamos juntos en libertad. Cada quien tiene su independencia y en este momento la necesitamos y la estamos aprovechando”.