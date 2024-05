La Chilindrina llega a Colombia para despedirse de los escenarios: "Viene algo muy bonito"

María Antonieta de las Nieves, más conocida en México y el mundo como la Chilindrina, se está preparando para su despedida de los escenarios. La actriz y comediante de 74 años llega a Colombia con un nuevo proyecto y sorpresas que emocionan a todas las generaciones que crecieron con ella y sus compañeros de La Vecindad del Chavo.

"Es una obra con la que yo quiero terminar mi carrera porque lo último es lo mejor", señaló la mexicana en diálogo con Noticias Caracol. María Antonieta reconoce con mucho cariño lo que el famoso programa junto a Chespirito trajo a su vida: "Han sido muchas generaciones, el programa ya cumplió 50 años, tiene 53 años de haber empezado en México y luego siguió a toda Latinoamérica, entonces para mí sí es un orgullo y una felicidad que todavía sigan queriendo tanto a la Chilindrina".

Reveló que, aunque ahora está recorriendo Colombia y visitará otros países como una despedida de su carrera, quizás no sea un adiós, sino un hasta luego. "Se acabó el convenio que tenían en Televisa con los derechos de los personajes, se acabó eso y por eso lo sacaron de todos los países, pero van a tener una sorpresa muy agradable porque viene algo muy bonito con todos los de la vecindad. Me van a regañar, pero espérense tantito, porque van a tener una sorpresa muy agradable dentro de poco tiempo".

Mientras esa sorpresa que María Antonieta de las Nieves anunció llega, ella viene a Colombia para despedirse de esas generaciones que crecieron viéndola como la Chilindrina, la traviesa amiga de El Chavo del 8. Su adiós lo hace en el lugar en el que todo empezó, el escenario, presentando la obra 'Los huevos de mi madre'.

Se trata de una comedia musical en la que se abordan las relaciones de pareja y de familia. Fernando Botero, actor, detalló que "porque nos prohíben demostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos prohíben llorar, no nos enseñan ni nos permiten llorar desde niños porque somos hombres, y aquí comienza la historia donde mi madre empieza a manipular a su hijo y quiere que haga lo que ella cree que es lo mejor. Trata sobre esto, sobre lo que sentimos los hombres en el amor, cómo nos relacionamos con mamá y cómo podemos sanar nuestra relación con madre y de esa manera sanar nuestra relación de pareja".

María Antonieta aseguró que "me siento muy emocionada muy feliz, muy nerviosa, porque siempre los actores la primera vez que actuamos algo nos ponemos muy nerviosos, estoy muy nerviosa pero estoy satisfecha porque todos ustedes me han demostrado tanto cariño que creo que lo van a seguir haciendo en esta obra. Yo pienso que esto es lo mejor que me ha pasado desde antes de la Chilindrina".

Además, la mexicana reveló que su presentación en esta obra tendrá un detalle especial para todos sus seguidores. "Es un agradecimiento sobre todo con el público que durante tantísimos años me ha visto y que iba a ver a la Chilindrina. Ahora también la pueden ir a ver porque al final de la obra, cuando ya se cierra el telón de la obra, me voy a disfrazar de Chilindrina para que todas las familias que quieran sacarse una foto con la Chilindrina puedan hacerlo, como despedida", aseguró.

'Los huevos de mi madre' se estará presentando este 18 de mayo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá y luego continuará por Medellín, Cali y terminará en Pasto. Se trata de una oportunidad especial para despedir a la encargada de darle vida a uno de los personajes más queridos de la televisión a nivel Latinoamérica.