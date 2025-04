Lady Noriega está de luto y despidió a su papá con emotivo video: "Mi héroe"

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante Lady Noriega anunció con mucha tristeza que su padre Álvaro Darío Noriega Usta falleció. La famosa recopiló en un video fotos de los momentos que compartió desde niña con su papá y de fondo le agregó una emotiva canción que ella le compuso hace varios años. Sus seguidores le envían mensaje de fortaleza en este difícil momento.

¿De qué murió el papá de Lady Noriega?

Aunque la actriz recordada por su paso por Pasión de Gavilanes no dio detalles sobre la causa de muerte de su progenitor, desde hace varios años ella había dado a conocer que el hombre llevaba varios años batallando contra un cáncer. Aparentemente, el papá de Lady Noriega enfrentaba esta enfermedad desde 2016, pero siempre quiso mostrarse fuerte ante su familia, según contó la famosa en una entrevista en el 2020.

Álvaro Darío Noriega Usta no era un hombre reconocido en el mundo de la farándula, pero su hija lo mencionó en varias de sus entrevistas y siempre recalcó el amor y cariño que tenía por él. Como muchas otras famosas, la cantante resaltaba que su padre fue una figura muy importante en su vida para aprender importantes lecciones y convertirse en una mujer fuerte e independiente, aunque también fue 'la niña de sus ojos'.

"Hoy me despido de ti, papá", escribió Lady Noriega en sus redes sociales al publicar un conmovedor video en el que recopiló varias fotos de la vida de su papá. En las imágenes se puede ver que el papá de la famosa estuvo siempre presente en los momentos más importantes de su vida, desde sus primeras presentaciones en el colegio, festividades, reuniones familiares y hasta su matrimonio. "Sentido pésame lady, mucha fortaleza para ti y tu familia"; "Mucha fuerza a toda la familia"; "Mi más sentido pésame para la familia y amigos"; "Desde el cielo un ángel los continúa protegiendo", le escriben sus seguidores en la publicación.

La canción de Lady Noriega a su papá

En el año 2020 la cantante lanzó al mercado su canción 'Padre amado', un tema musical que le escribió a su papá, quien llevaba cuatro años enfrentando el cáncer y en la que no solo le expresaba todo su amor, sino también su temor a perderlo. "Hola, papá. He pensando tanto en ti y quiero decirte tantas cosas. Hoy, ante la fragilidad de tu salud, ruego a Dios que mejores prontamente, el solo pensar que un día no te encuentre...", empieza la diciendo la canción.

Según reveló Lady Noriega en sus redes sociales, las exequias de su padre, a quien ella llamó "mi héroe, mi príncipe encantado" en su canción, se llevarán a cabo este jueves 10 de abril del 2025 en la Funeraria Los Olivos, en Montería, su ciudad natal, desde las 8:00 a. m. y hasta las 3:00 p. m. Luego el cuerpo será llevado al cementerio a cremación.

