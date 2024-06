Lenny Kravitz anuncia su regreso a Colombia: fecha y precios de boletas para su concierto

Fanáticos del cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz en Colombia están felices ante el anuncio del regreso del artista con su segundo concierto en Bogotá. Tras cinco años de su debut en la capital, el también actor de 60 años volverá.

¿Cuándo y dónde cantará Lenny Kravitz en Colombia?

La cita con sus fanáticos es el próximo 11 de diciembre en el escenario del Coliseo Medplus, en Bogotá. Se trata de una coproducción de Páramo Presenta y Mercury Concerts.

Lenny Kravitz decidió incluir a Colombia en su gira de conciertos Blue Electric Light Tour 2024, con el que promociona su duodécimo álbum de estudio que lleva el mismo nombre. El primer show será en Alemania, recorrerá varios países de Europa, seguirá con Estados Unidos y llegará a Colombia.

Precios para ver a Lenny Kravitz en Colombia

La venta de boletería para ver al ícono del rock en Bogotá se llevará a cabo a través de la página Taquillalive.com. Hay preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, que iniciará el lunes 24 de junio e irá hasta el miércoles 26 de junio. A partir de ahí iniciará la venta al público general.



Localidades 114, 116 y 118: $589.000

Platea 1: $471.000

Sectores 110 y 112: $412.000

Sector 108: $329.000

Sectores 100 y 102: $294.000

Sectores 104 y 106: $270.000

Estos precios corresponden a la primera etapa de venta, para la segunda hay aumentos. Además, se permite el ingreso de niños mayores de 12 años en zonas delimitadas dentro del recinto.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Leonard Albert Kravitz, más conocido como Lenny Kravitz, es un talentoso músico que nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964. Ha sido ganador de cuatro premios Grammy, también es escritor, productor, multinstrumentista y un verdadero ícono de la música con clásicos del rock como Fly Away, American Woman o Bring It On.

