Los grandes personajes de Sandra Reyes en la televisión colombiana: "La doctora Paula marcó mi vida"

Sandra Reyes estudió comunicación social y periodismo, pero nunca lo ejerció, puesto que su pasión por la actuación la llevó al mundo del espectáculo. La reconocida intérprete hizo parte de algunas de las producciones más reconocidas del país, entre ellas Pedro El Escamoso, una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana.

Sandra Reyes nació el 15 de mayo de 1975 y desde una edad temprana encontró en la actuación su verdadera pasión. Este domingo, 1 de diciembre de 2024, la manager de la bogotana confirmó su deceso, esto después de haber surtido una batalla contra el cáncer.

Clase Aparte (1994)

Sandra Reyes comenzó en la televisión con la novela Clase Aparte, donde se codeó con talentos como Susana Torres, Diana Ángel y Margalida Castro.

La Mujer del Presidente (1997)

A finales de los años 90, Sandra Reyes dio vida a Adriana Guerrero en la producción La Mujer del Presidente, de Caracol Televisión. En la novela compartió escenas con actores como Robinson Díaz, Ellyz Peraza y Jorge Cao.

Pedro El Escamoso (2001 y 2024)

El papel que catapultó a la actriz Sandra Reyes al estrellato fue el de la doctora Paula Dávila en Pedro El Escamoso. Para muchos, este querido personaje es el más representativo de la carrera de la actriz bogotana, e incluso ella llegó a destacar la importancia del mismo en su trayectoria profesional.

"La doctora Paula realmente fue un personaje que marcó mi vida. Hasta el sol de hoy me dicen doctora Paula. Es un personaje al que quise mucho, duramos como dos años grabando Pedro El Escamoso. Un personaje al que quiero mucho, por el que me recuerdan siempre y siempre estaré agradecida porque ese personaje fue el que se metió, como dices tú, en el corazón de la gente", comentó la actriz durante una entrevista con Bravíssimo.

Miguel Varoni y Sandra Reyes en 'Pedro El Escamoso 2' Caracol Televisión

Sandra Reyes también hizo parte del elenco de producciones como El Cartel de los Sapos, Leche, Nadie es Eterno en el Mundo, Muñoz vale x2, Cuando vivas conmigo, Ventino: el precio de la gloria y La Saga, Negocios de Familia.

Sus múltiples interpretaciones la hicieron ser nominada a 11 Premios India Catalina.

¿Qué le pasó a Sandra Reyes?

La actriz Sandra Reyes murió el 1 de diciembre de 2024 a causa de un cáncer de seno. Su entrañable compañero de set, Miguel Varoni, le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

"Hasta siempre mi doctora Paula... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Para muchos es curioso que Sandra Reyes y su personaje de Pedro El Escamoso, Paula Dávila, hayan fallecido por la misma enfermedad.