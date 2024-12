Así fue la muerte de la doctora Paula, personaje estrella de Sandra Reyes, en Pedro El Escamoso

El personaje estrella de Sandra Reyes fue, para muchos, el de la doctora Paula Dávila en Pedro el escamoso. Aunque la actriz había tenido una transformación personal que la alejó de las cámaras durante un tiempo, uno de sus últimos grandes papeles fue en la última temporada de esta aclamada serie de Caracol Televisión.

¿Qué pasó con la doctora Paula en Pedro el escamoso?

Al igual que su personaje, Sandra Reyes falleció a causa de un cáncer. En la serie, la doctora Paula toma con optimismo sus últimos días, confesándole a Pedro que, pese a que está sensible, la enfermedad "le ha sentado divinamente".

"¿Qué más hago, Pedro? Tengo que burlarme de este regalo que me dio la vida... Lo quiero mucho, Pedro, mucho. No quiero llorar más, sea feliz por mí", expresó en ese capítulo el entrañable personaje de Sandra Reyes.

Cuando el protagonista se entera de la muerte de la doctora Paula, la mujer a la que una vez amó con locura, no puede evitar estallar en llanto.

"Cuando yo me encontré con la doctora Paula después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad, pues que me la consumió toda. Ella una vez me pidió que la recordáramos con la misma felicidad, a pesar del dolor. Yo siento que la estamos recordando así, con felicidad", comentó Pedro Coral, quien hizo un recuento de su historia de amor.

En ese momento, las redes sociales estallaron con el estremecedor episodio, lamentando la muerte del querido personaje de Pedro El Escamoso. "No estoy soportando la despedida de la doctora Paula en Pedro El Escamoso", "¿Cómo que se murió la doctora Paula? ¿No se iba de viaje?", "Se murió la doctora Paula, ¿en qué momento?", comentaron en ese momento los fanáticos

Miguel Varoni se despide de Sandra Reyes

Después de confirmarse el fallecimiento de Sandra Reyes a causa de un cáncer, el actor Miguel Varoni, quien le dio vida a Pedro El Escamoso, le hizo un sentido homenaje a su compañera de set por medio de las redes sociales.

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…", expresó Varoni en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de la primera temporada de la exitosa novela.

