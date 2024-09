Luto en el Desafío: Maryan Gómez, participante de 2023, es despedida por sus amigos

Caracol Televisión y la familia del Desafío estamos de luto por la muerte de Maryan Gómez, una mujer que participó en el reality en el año 2023. La deportista profesional falleció durante el fin de semana debido a complicaciones pulmonares que estaba presentando.

La repentina muerte de Gómez, a los 29 años, tiene conmocionados a sus seguidores, familiares, compañeros y al público del programa en general. Maryan se destacó como una fuerte competidora del Desafío The Box 2023 e hizo grandes amigos que la despiden y recuerdan en medio del dolor.

Exdesafiantes recuerdan a Maryan Gómez

Andrea Olaya, más conocida como Valkyria, ganadora del Desafío 2022, se hizo amiga de Maryan en el gimnasio y señaló a Noticias Caracol en vivo que la recuerda como "una mujer maravillosa, muy fuerte, muy noble, muy valiente".

Por su parte, Lina Margoth Salazar, exparticipante del Desafío en 2023, recordó lo que para ella era lo más lindo de su compañera. "Siempre era superalegre, nos grababa, nos tomaba fotos, siempre dio mucho amor, Maryan dio demasiado amor".

Publicidad

En medio de la tristeza estas dos exdesafiantes despiden a su amiga. "Me faltó mucho, no he hecho sino pedirle perdón por haberme alejado, pude haber estado más cerca, haber dicho palabras que la reconfortaran, pude haber sacado el tiempo para tomarnos un café", reconoció Olaya.

Por su parte, Salazar dio "gracias a Dios porque ella nunca dejó de darle una palabra de aliento, ella siempre perdonó, ella siempre estaba alegre, siempre sonriendo y diciendo 'todo va a estar bien', aunque ella estuviera mal por dentro".

Publicidad

Aunque la vida de Maryan Gómez se apagó, su luz y carisma se mantiene encendido entre quienes tuvieron el placer de conocerla dentro y fuera de la competencia.