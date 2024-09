Así despiden a Maryan Gómez los participantes del Desafío The Box 2023: "Vuela alto"

Hay conmoción entre los seguidores del Desafío The Box al conocer que Maryan Gómez, una de las participantes del programa en el 2023, falleció el pasado 31 de agosto en una clínica en Bogotá. Sus compañeros en el juego la recuerdan en sus redes sociales.

Exdesafiantes despiden a Maryan Gómez

Sara Cifuentes, capitana del equipo Alpha en la edición 2023 del Desafío y quien compartió con Maryan en la casa morada, publicó una historia de Instagram señalando que esta es "una noticia dolorosa para la familia Desafío".

"Aunque no tenemos que entender los planes de Dios porque Él todo lo tiene orquestado perfectamente, no deja de ser un golpe duro. Fuerza a los amigos y familiares de Maryan", expresó, y pidió a sus seguidores que no hagan especulaciones sobre la muerte de su compañera.

De la misma manera, Juliana Tovar, quien compartió con Gómez en las casas Alpha y Beta, compartió una imagen en la que escribió: "Definitivamente la vida es un instante, permitámonos amar y compartir, es de lo más valioso que podemos dar. Vuela alto".

Pronunciamientos de exdesafiantes tras la muerte de Maryan Gómez - Fotos: Redes sociales

Luego publicó un video del Desafío en el que aparece junto a Maryan Gómez y agregó que "te fuiste y nunca tuve la oportunidad de conocerte mejor, de hablar contigo a solas y conocer esa niña interior que había dentro".

Gema, quien conoció a Maryan Gómez en Beta y tras su salida del Desafío se convirtió en su mejor amiga, compartió varios videos de ellas luego de la competencia. Al parecer, hace poco se habían distanciado, lo que afectó más a la exdesafiante.

"Lo único que puedo decir es que solo se mueren los que se olvidan", expresó Gema entre lágrimas en un video y luego compartió imágenes junto a Maryan en las que escribió: "Solo las dos sabemos lo que vivimos, tantos momentos grandes y cumplimos nuestro sueño de amigas ... Era una amistad incondicional, ¿en qué momento permitimos terceros en nuestra convivencia?".

Como ellos, Escudero, Bogdan, Ricky, Byron y Daniela, entre muchos otros exdesafiantes, utilizaron sus redes sociales para despedirse de la joven de 29 años.