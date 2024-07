Magna: el primer cantante colombiano en firmar con la misma disquera de BTS

Simón Jaramillo, de 25 años, es un artista paisa que está impactando a nivel mundial con su música y lo hace de la mano de Hybe, el mismo sello disquero de la agrupación de k-pop BTS. Magna, como es conocido artísticamente, se convirtió en el primer artista latino en llegar a firmar con esta empresa.

>> Lea también: Charlie Zaa habla sobre los momentos en los que ha sido un bobo apasionado: "Era apenas un niño"

¿Quién es Magna?

Magna nació y creció en Medellín, ciudad en la que descubrió desde niño su gusto por la música. “Desde los 16 años que me volví muy fanático del rap y el hip hop”, señaló en diálogo con Noticias Caracol Digital y agregó que “empecé con un grupo de rap en Medellín muy viejo, pero yo estaba en el colegio entonces como que pasé a la universidad y dejé el proyecto atrás”.

En ese momento, según recuerda el cantante, se enfocó más en su carrera universitaria de Mercadeo y sacaba canciones eventualmente, por lo que varias veces pensó en dejar la universidad para dedicarse de lleno a la música. Sin embargo, esperó a graduarse como profesional, cosa que hoy en día agradece porque “sin mercadeo hoy no estaría donde estoy”, para dedicarse 100% a su sueño de ser artista.

Publicidad

No tuvo que pensar mucho en el nombre artístico, pues Magna fue su apodo desde niño por las calles de Medellín, debido a una bicicleta que tenía y que, aparentemente, era única en su estilo. Entonces crea su primer álbum De cero y “ahí empiezo el desarrollo artístico, el 360 de lo que es Magna, de lo que significa Magna, qué representa Magna, qué quiere cantar Magna, qué quiere mostrar”.

A lo largo de su carrera ha explorado muchos sonidos y logró encontrar el suyo. “El género más preciso diría que es urbano alternativo. Yo creo que desarrolla el urbano, el afro, el indie, el r&b, toda esa movida, pero sigue siendo urbano”. Gracias a ello, cautivó a uno de los sellos disqueros más importantes del continente asiático.

Publicidad

¿Por qué Magna es el primer artista latino en firmar con el mismo sello de BTS?

Hybe, el sello disquero que ha promovido a nivel mundial la exitosa carrera de varios grupos y idols del k-pop, como es el caso de BTS, empezó a plantearse la posibilidad de representar artistas latinoamericanos, abriendo las puertas a un mercado bastante distinto al que manejan. Fue este colombiano el elegido para abrir ese camino.

“Es un sueño, realmente es algo muy lindo que me está pasando”, asegura, pero no deja de lado la responsabilidad que conlleva ser el primer latino representado por Hybe. “Es un reto muy grande, pero creo que escogieron a la persona indicada porque no le va a bajar ni un segundo, tengo mucha hambre y siempre voy a tener hambre de querer más”.

Magna cree que no hay para él mejor oportunidad que estar bajo el sello de Hype. “Las otras disqueras tienen un problema para mí y es que tienen tantos artistas que el foco nunca va a ser al artista pequeño. ¿Para qué le van a dar voz a un Magna teniendo un Balvin, teniendo un Maluma, teniendo una Shakira, teniendo un Feid? Creo que tuve la mejor firma en cuanto que yo en este momento estoy representando una disquera”.

>> Le puede interesar: Jashlem, el cucuteño que pasó de los videos graciosos en redes a modelar en las grandes pasarelas

Publicidad

“Hybe tiene los ojos en mí. El lema de Hybe es el desarrollo artístico, no es la firma de grandes artistas, ellos cogen artistas desde que no son nada y los vuelven súper estrellas y quieren hacer lo mismo conmigo”, agrega.

Además, el artista paisa no descarta que, gracias a esta alianza con la industria asiática, próximamente también sea uno de los primeros en colaborar con un artista de ese continente. “Ya lo hemos hablado y esperamos en el futuro tener una colaboración con un artista del mundo asiático, no tiene que ser necesariamente del k-pop, pero pues si se da muy cool”.

Publicidad

Magna cree que los sueños se hacen realidad

Aunque el camino apenas comienza, Magna ya es un artista colombiano que llega con su música al mercado asiático. Esta a poco tiempo de presentar su próximo álbum Todo puede suceder, del cual su más reciente lanzamiento es Sal.

“Representa la fase de los sueños, desde el sueño ligero hasta el REM, y eso va a representar todo el álbum, donde todas las canciones son distintas y por eso es que 'Todo puede suceder', como todo puede suceder en los sueños”, explica en Noticias Caracol Digital.

Confía, además, en que él mismo es la muestra de que los sueños se hacen realidad. “Estoy cumpliendo el sueño y demostrando que todo puede suceder, cómo un niño de Medellín en este momento está representando la disquera más grande de Asia y cómo un niño de Medellín, que literalmente es un niño que hace música en su casa, va a llegar a ser una de las promesas más grandes de Colombia”.