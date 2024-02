Charlie Zaa habla sobre los momentos en los que ha sido un bobo apasionado: "Era apenas un niño"

En 1997, Carlos Alberto Sánchez, más conocido como Charlie Zaa, se convertía en el primer colombiano en aparecer en los listados latinos de la revista Billboard con su música. Esto lo consiguió con su álbum debut como solista, Sentimientos, a los 23 años.

Con más de 20 años de carrera se posicionó como la voz romántica de la música, interpretando boleros, baladas, salsas y hasta bachatas. Tras una pausa y 17 años alejado de los escenarios colombianos, el girardoteño está enfocado en reconectar con su público a través de una nueva "caja musical".

En diálogo con Noticias Caracol, el artista colombiano anticipa algunos detalles de lo que viene en su próximo álbum, del que hace parte su más reciente canción llamada Bobo apasionado.

"Creo que el éxito en la vida de un ser humano, de un profesional, está en la misma pasión con que haga las cosas, creo que la pasión juega un papel muy importante en tu vida personal, laboral, en tus relaciones. Y el bobo es cuando tú pierdes el control", asegura sobre esta nueva canción que decidió hacer en tono de bachata.

Cuando se le pregunta si él mismo se ha sentido como un bobo apasionado alguna vez en su vida, afirma que han sido bastantes.

"Me he visto como un bobo apasionado en mi vida muchas veces. La primera, cuando nació mi hija mayor; la segunda, cuando nació mi hijo varón, porque todo hombre desea un hijo varón, y la tercera, con mi hija menor. Han sido muchas las veces que me he enamorado y me he vuelto un bobo total", comenta.

Hablar con Charlie Zaa es darse cuenta de que es un hombre apegado a su familia, mencionando o relacionando sus respuestas al amor y orgullo que tiene por sus seres queridos.

En esta nueva etapa de su carrera musical, presume con orgullo especialmente a su hijo Aaron David, quien es el compositor de varias de sus nuevas canciones.

"Mi caja musical, mi álbum, consta de 11 cartas de amor, 11 letras, 11 canciones, siete de las cuales fueron escritas por mi hijo y las otras cuatro, por otros compositores", revela.

Además, sostiene que poder darle su voz a las composiciones de su hijo ha sido la respuesta a sus oraciones.

"Duré más de un año allí, en el lugar secreto, pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de ver a mi hijo aún más grande de lo que yo fui y me impresionó. Dios no se limitó y me dio la oportunidad de ver esa petición aún más dimensionada, es más de lo que yo esperaba", recalca el cantante.

Teniendo a su hijo siguiendo sus pasos, Charlie Zaa tiene precaución e intenta ser un padre ejemplar. Como el título de su nueva canción lo menciona, cuando el éxito mundial llegó a su vida de repente a los 23 años, pudo ser un bobo apasionado que en un punto tuvo que alejarse de la escena pública.

"Cuando yo me inicié era apenas un niño de 20 años, muy inmaduro, jamás me imaginé que el éxito fuera a trascender fronteras y fuera a llegar tan lejos", recuerda el artista.

Charlie Zaa agrega que es por esto que, ahora con su hijo Aron David, intenta ser claro con lo que trae el éxito y la fama.

"He tratado de hablarle de una manera muy cruda y me he limitado a hablarle con el ejemplo, para que él pueda ver perfectamente lo que yo quiero para él. He tratado de mostrarle muchas cosas que sé que no están bien para él y otras cosas que sí", explica.

Sobre su nuevo disco, Mi caja musical, el artista girardoteño anticipa que recorrerá géneros como el bolero, la salsa y la bachata a través de sus canciones, hablando, como siempre, "el lenguaje del amor, de eso se trata esta caja musical con la que venimos nuevamente golpeando la puerta del corazón de todos los latinoamericanos".

Esta producción de Charlie Zaa llega justo después de que, en agosto de 2023, se reencontrara con su público colombiano en el escenario del Movistar Arena, luego de 17 años sin presentarse en vivo en el país.

"Fue emocionante llegar al Movistar Arena y encontrarme con más de 8 o 10.000 personas que estaban allí a la espera de verme, de mirar a ver cómo estaba, si estaba flaco, si estaba gordo, si me veía viejo o joven, si cantaba o no. Creo que se sembró en una muy buena tierra, en todos esos corazones que tenían una disposición gigante para poder recibir todo lo que preparamos", resalta.