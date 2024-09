Nicky Jam confiesa que tiene problemas con el alcohol: "El pasado me pesa mucho"

El artista urbano Nicky Jam ha revelado en una reciente entrevista que enfrenta duros episodios a causa de su exceso con las bebidas alcohólicas. Aunque señaló que no es un alcohólico, sí reconoció tener momentos de ansiedad y depresión por este tema.

¿Qué le pasa a Nicky Jam?

El artista estadounidense estuvo como invitado en el podcast de salud mental On Purpose, de Jay Shetty, y allí habló sobre su historia de vida y el éxito que cree haber conseguido. En medio de la conversación, Nicky Jam aseguró que "sé que muchos conocen mi historia y piensan que ahora estoy bien, ven la serie y piensan: 'tuvo malos momentos, pero ahora es exitoso'".

Sin embargo, el famoso aseguró que, incluso con el éxito en su carrera musical, todavía enfrenta temporadas difíciles cada tanto. "El pasado me pesa mucho y mucha gente dice: 'deja el pasado atrás', pero así no funciona, no es tan fácil dejar el pasado atrás".

Nicky Jam confesó que "a veces me pongo ansioso, tengo ataques de pánico, me pongo nervioso y me tiemblan las manos", y señaló que cree que todo eso viene de sus acciones en el pasado.

Cuando el entrevistador le cuestionó al cantante por qué motivo tiene estos problemas en la actualidad, el artista se sinceró y reveló que "tuve problemas con el alcohol, tomaba mucho (...) hasta llegué a decir que me iba a retirar, eso es mentira, pero recuerdo que edité y publiqué un video diciendo que me iba a retirar, fue culpa del alcohol, he estado luchando con esto uno o dos años".

El artista afirmó que no se considera alcohólico, pero "a veces me vuelvo loco y tomo cinco o seis días seguidos". Agregó que, en la actualidad, ha dejado de beber, pero tiene que enfrentar la ansiedad.

"Ya no bebo, pero fumo marihuana porque estoy lidiando con la ansiedad que me genera no beber. He dejado de beber por la marihuana, me está ayudando y me siento mejor", aseguró.