“Nuestro milagro más bonito”: Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero anuncian que serán padres

Los actores Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero dieron la noticia a través de sus cuentas de Instagram para comunicar la llegada de un nuevo integrante a su hogar. La publicación muestra a los artistas en una playa, sosteniendo una ecografía y una prenda de vestir para bebé. En la arena escribieron los números 1988, 1985 y 2027, datos que corresponden a los años de nacimiento de los dos y al año en que ocurrirá el nacimiento de su hijo.

Acompañando las fotografías, la pareja compartió una cita textual con sus seguidores. “Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, expresaron en el escrito.

Publicidad

Asimismo, las redes sociales reaccionaron a la noticia y entre los primeros comentarios destacaron los de figuras del entretenimiento como Michelle Gutty, Marcela Reyes y Lucía Aldana, quienes dejaron mensajes en la publicación.



Publicidad

El proceso médico y el tratamiento de fertilidad

El inicio de la gestación de la actriz se dio a través de un procedimiento de asistencia médica. Según datos entregados por la intérprete en el programa La Red, ella inició un tratamiento que requirió la aplicación de inyecciones, uso de geles y una carga hormonal. En el desarrollo de esta intervención, los médicos lograron la extracción de nueve óvulos, de los cuales cuatro fueron sometidos a análisis y uno cumplió con los requerimientos para la fertilización y conservación.

El embrión permaneció en estado congelado a la espera de la transferencia al útero. Fadul había explicado previamente en medios de comunicación las complicaciones físicas en su sistema reproductor posteriores a un legrado, situación que requirió seguimiento por parte de especialistas para concretar el proceso de gestación.



El antecedente de 2015 y la pérdida de sus hijas

La trayectoria de la pareja para lograr este nacimiento contempla antecedentes vinculados a la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, en el año 2015. En aquella ocasión, el embarazo de la bogotana se encontraba en el séptimo mes de desarrollo cuando ocurrió la detención de las funciones vitales de las bebés. La actriz relató que el evento se produjo durante un día de restricción de tráfico en Bogotá, diez días después de una revisión médica donde los especialistas le habían indicado que el proceso transcurría sin alteraciones.

Publicidad

Sobre esta vivencia, la artista declaró en el pódcast Vos podes que el tiempo de internación hospitalaria y la pérdida atravesada transformaron su postura frente a la vida, le permitieron consolidar su carácter y afrontar las dificultades personales. Pese a los diagnósticos y secuelas en su organismo, tanto Fadul como Quintero mantuvieron el propósito de buscar la llegada de un integrante a la familia mediante procedimientos médicos.



La historia de la pareja y sus carreras en televisión

El vínculo entre los dos actores suma más de una década de duración. Johanna Elena Rojas Fadul, nacida en Bogotá el 15 de septiembre de 1985, y Juan Sebastián Quintero, nacido el 23 de septiembre de 1988, se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 15. El noviazgo formal dio inicio en el año 2013 y en noviembre de 2015 la pareja celebró su matrimonio por la vía civil.

En la industria de la televisión, Fadul inició su trabajo en la juventud con un papel en la producción ‘Padres e hijos’. Posteriormente, la actriz logró reconocimiento al interpretar al personaje de Daniela Barrera en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, actuación que le permitió la proyección de su trabajo a nivel internacional.

Publicidad

Por su parte, Juanse Quintero se ha desempeñado en producciones de televisión nacional en labores de actuación, presentación de programas y creación de música.



La llegada prevista del nacimiento para 2027

Con el año 2027 escrito sobre la arena, los esposos señalaron el periodo en el cual recibirán a su hijo. Aunque la pareja no reveló la cantidad exacta de semanas de gestación que registra la actriz, en el video publicado en plataformas digitales se observa el cambio en su figura abdominal.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO