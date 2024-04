Omar Geles continúa hospitalizado luego de sufrir descompensación después de un concierto

El cantante vallenato Omar Geles continúa hospitalizado en una clínica de Miami, Estados Unidos, luego de que el artista sufriera una descompensación después de una presentación.

>> Vea más: Omar Geles sufrió descompensación en concierto en Miami, EE. UU., y terminó hospitalizado

El cantautor comenzó a sentir un fuerte dolor en uno de los brazos y en el pecho y se vio obligado a suspender uno de sus shows en la gira por el país norteamericano.

El mánager de Omar Geles, Erik Gerónimo, en conversaciones con el diario regional El Heraldo, manifestó que el cantante “se descompensó. Estamos terminando una gira en Estados Unidos y trasnochó, él sufre de la presión. Pero gracias a Dios está estable. Le mandaron reposo”.

Publicidad

Por su parte, el también mánager Carlos Bloom, por medio de sus redes sociales hizo pública una foto en la que el músico se encuentra en reposo sobre una cama de hospital y pidió oraciones para el artista.

Pronta recuperación al maestro @OmarGeles Oraciones para que Dios ponga sanidad en su cuerpo. 🙏 pic.twitter.com/ojehkVBZEu — Carlos Bloom (@carlosbloom) April 28, 2024

Omar Geles se encontraba dando una serie de conciertos en Estados Unidos y para el domingo 28 de abril tenía su última presentación en San José, California, pero el show tuvo que ser aplazado por indicación médica.

Publicidad

En días pasados, el cantante vallenato anunciaba su gira por el país norteamericano desde sus redes: “Comenzando mi carrera como cantautor en los Estados Unidos. De ante mano te doy las gracias, Dios, porque sé que no me vas a fallar y me vas a dar el éxito otra vez, como siempre lo he hecho en todo lo que emprendo. Mi gente, por experiencia propia se los digo, vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas y poner en sus manos cada sueño. Gracias por seguirme, los amo”.

>> Más noticias: Rafael Ricardo y Otto Serge: ¿qué acabó con la 'dupla perfecta' del vallenato?