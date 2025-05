La diáspora perdida, de Edna Liliana Valencia: un viaje literario de identidad y memoria en la FILBo

"El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va", así define en pocas palabras la periodista, escritora y activista afrocolombiana Edna Liliana Valencia lo que narra en su segundo libro 'La diáspora perdida: un viaje por la herencia africana', presentado en el marco de la Feria del Libro de Bogotá y el inicio del mes de la afrocolombianidad. En diálogo con Noticias Caracol, la autora revela detalles de la experiencia personal y profesional que desencadenó en su segunda obra.

En 'La diáspora perdida' Valencia ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre las experiencias de desplazamiento, identidad y memoria cultural que marcan a miles de afrodescendientes, a través de su propia vivencia. Para ello, viajó por 10 países de Abya Yala (nombre ancestral utilizado para referirse al continente americano) conociendo todas aquellas pequeñas -que resultaron ser muy grandes- huellas de la cultura africana que, como nos lo ha dicho la historia, llegó a este territorio como consecuencia de la esclavización.

La activista afrocolombiana recorrió Estados Unidos, Panamá, Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y México con la intención de encontrar esas grandes historias y, desafortunadamente, también la presencia del flagelo del racismo en todos ellos. "Inspirada en mis viajes por 10 países de este continente Abya Yala intenté condensar como el racismo, desde lo negativo, y la herencia africana, desde lo positivo, trascienden, cambian, se transforman y nos permiten evidenciar diferentes realidades en cada una de estas naciones", detalla.

Una búsqueda de identidad y el origen que no está en los libros de historia

Edna Liliana Valencia presentó su libro el 3 de mayo en la Feria del Libro en Bogotá - Foto: @ednaliliana_

Publicidad

Edna Liliana Valencia no solo es conocida en Colombia por haber sido la primera presentadora de noticias en lucir su cabello afro natural o por hacer parte del equipo de trabajo de 'Encanto', película animada de Disney sobre este país, sino también por alzar su voz en contra del racismo y utilizarla para educar y evidenciar aquellos rasgos racistas que se mantienen en nuestra sociedad. En sus viajes, la colombiana se encontró con una amplia presencia de la diáspora africana en todo el continente, algunas desconocidas por muchos.

"En Argentina, por ejemplo, si te digo cuál es el símbolo principal de la cultura argentina, mucha gente me diría que es el tango, y tango es una palabra de origen africano. Todos los fonemas NG y NB son de origen africano. Congo, Bamba, Marimba, Candonga, Mondongo, Tango, Milonga, son de origen africano y el tango y la milonga vienen de los barrios negros de Buenos Aires en épocas de la esclavización", asegura.

Publicidad

En cada capítulo de su libro, la periodista narra su experiencia en cada país, pero también acude a entrevistas con expertos locales y, como en su primer libro 'El racismo y yo' -el cual cumplió tres años de su lanzamiento-, a sus poemas para enriquecer la narración. "El capítulo de República Dominicana para mí es de los más fuertes. Es un país que quiero muchísimo, he ido cuatro veces, tengo grandes amigas, apoyo con mucha intensidad a quienes hacen antirracismo desde allí y me sorprende muchísimo ver la falta de autorreconocimiento, esas expresiones del racismo que siguen dominadas por una historiografía eurocentrada".

Así, con una mirada crítica y un análisis digno de una periodista y activista, pero también con la emoción y vivencia de su propio autodescubrimiento, Edna Liliana Valencia presenta a los lectores una narración y una reportería que busca contar una historia distinta a la que por años se nos ha contado en los libros de historia. Una narración que no solo está destinada a afrocolombianos o mestizos que identifican en sus rasgos físicos una herencia africana, sino para todo aquel interesado en cuestionarse y en comprender la dinámica positiva y negativa sobre esto que se mantiene en el mundo.

Este es el segundo libro de la periodista y activista afrocolombiana - Foto: @ednaliliana_

"La importancia de que la población afrodescendiente, afrocolombiana, negra, raizal, palenquera, afrolatina, afrocaribeña y como la queramos llamar, entienda de dónde venimos es que el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. De dónde venimos no es lo que nos han contado en la historiografía tradicional, no es que somos descendientes de esclavos y punto. La historia de África no empieza con la esclavización. La historia de África es el origen de la humanidad".

El lanzamiento de 'La diáspora perdida' se dio en la Feria del Libro de Bogotá y al inicio del mes de mayo, mes en el que en Colombia se reconoce la herencia africana que hay en nuestro país. Ambos eventos también hicieron parte del lanzamiento del primer libro de Edna Liliana hace tres años, algo que la sigue llenando de honor. "Este es el mes para reflexionar sobre la historia afrocolombiana y para eso hacen falta muchas letras como esta. Yo no soy la única escritora afrocolombiana, hay muchas que han abierto camino, otras que vienen detrás de mí o al lado mío. Traer en el mes de la herencia africana en Colombia, en el mes de la afrocolombianidad, un libro y aportar a que esta causa tenga cada vez más argumentos, me hace muy feliz".



El retorno a África

Además de sus viajes por América, Valencia también tuvo la oportunidad de viajar a África y conocer, por ahora, siete países de ese continente. "Es una cosa indescriptible, la sensación de pisar por primera vez el continente africano es indescriptible cuando somos personas que disfrutamos fortalecer esa conexión con nuestra identidad originaria. Ese volver es muy significativo. Cuando un africano era embarcado en un barco negrero, en un barco esclavista, pasaba por algo llamado 'la puerta de no retorno' y para mí volver ahí, poner mis pies en esta tierra es decir: 'Sí hay un regreso'".

Publicidad

A lo largo de esos viajes, que ha retratado en sus redes sociales, no solo ha conectado con sus ancestros y descubierto mucho más sobre la herencia africana que hay en este lado del mundo, también ha visto que el racismo también penetró en los países africanos. Para la periodista, la búsqueda de muchos activistas afroamericanos como ella por acabar con el racismo, ahora también es algo que, desde acá, se puede llevar a África. "Ya no es solamente que nosotros aprendamos de África, sino que nosotros como gente de la diáspora tenemos elementos para aportar a la conversación de la identidad afro. Somos una nueva versión que ha pasado por otra historia y que tenemos cosas nuevas".

Estos viajes por países de África, y también algunos de Europa, en búsqueda de la herencia africana, serán presentados próximamente en un nuevo libro de la colombiana, según nos anticipó. Al principio, su intención era narrar en este segundo libro sus experiencias por los 23 países que ha recorrido de América, Europa y África, como parte de su viaje de autodescubrimiento, pero los dos últimos serán historias que la autora nos contará después.

Publicidad

Mientras tanto, 'La diáspora perdida: un viaje por la herencia africana' y 'El racismo y yo' son los libros de Edna Liliana Valencia que se pueden encontrar en la Feria del Libro de Bogotá, librerías del país como la Librería Nacional y Panamericana, y páginas web como Buscalibre y Amazon.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co