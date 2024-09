Piroberta y La Gorda Fabiola “cambiaron de cuerpo” durante una noche

Hace ocho años, para el aniversario número 44 de Sábados Felices, La Gorda Fabiola (Fabiola Emilia Posada Pinedo) y Piroberta (Julián Madrid) hicieron una rutina donde “cambiaron de cuerpo”, pues ella lo interpretó a él y viceversa.

En el especial de La Gorda Fabiola, emitido este sábado, 21 de septiembre de 2024, para celebrar la vida y obra de la humorista, Madrid contó cómo los dos se prepararon para subirse al escenario.

“Todo el tiempo, después de que la gorda me imitó, siempre que me veía me decía eso: ‘Ay, tan chévere que la estamos pasando’”, contó Madrid, pues esa es una frase que siempre dice su personaje Piroberta.

¿Cómo asumieron el reto de personificar al otro?

Cada uno debió estudiar cómo actuaba el otro, las muletillas y demás gestos que les permitieran acercarse a los personajes.

La Gorda Fabiola salió al escenario vestida con una camisa rosada, una pañoleta amarilla, pantalón gris y zapatos rojos, prendas clásicas de Piroberta.

Por su parte, Piroberta se colocó los tacones de la humorista y también le sacó varias carcajadas a la audiencia y televidentes que vieron esa emisión.

