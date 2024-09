La primiparada de Hugo Patiño a La Gorda Fabiola cuando llegó a Sábados Felices

La Gorda Fabiola, cuando llegó a Sábados Felices, de Caracol Televisión, hace más de tres décadas, pagó tremenda primiparada, la cual fue jugada por el humorista Hugo Patiño.

En medio del homenaje a la vida y obra de La Gorda Fabiola, fallecida el jueves 19 de septiembre, colocaron un recuerdo de la humorista, en el que hasta ahora llevaba 5 años en el programa. En este contó que Hugo Patiño le hizo una jugarreta recién entrada al programa.

¿Qué le hizo Hugo Patiño a La Gorda Fabiola?

“Yo no sabía muy bien cómo funcionaban aquí las cosas. En todo caso, había unas muñecas gigantes de utilería que eran como de bronce, pesadísimas, y el señor Hugo Patiño la cogió y dijo que esa muñeca era de él y que se la acaban de regalar y que, por favor, mientras él iba a hacer una diligencia yo se la cuidara y me la dio y yo no podía moverme con esa muñeca tan pesada", así empezó la historia La Gorda Fabiola.

Prosiguió: "Entonces yo me senté, todos se fueron a almorzar, yo ciudadano la muñeca, sin moverme, todos pasaban, nadie me decía nada. Ya por la tarde a todos como que les dio dolor y se acercaron y me dijeron: ‘ya, está suficiente, esa muñeca es de acá, no es de Hugo, ya descanse’”.

En aquel momento, Hugo Patiño, en medio de risas, le pidió perdón a La Gorda Fabiola por la broma que le jugó.

