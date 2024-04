Quererte desde lejos, la canción de Alejandro Santamaría para los que ya no están

Los cantantes colombianos Alejandro Santamaríay Andrés Cepeda estrenaron Quererte desde lejos, una colaboración llena de recuerdos y emociones.



Quererte desde lejos salió a la luz en medio de la gira Andrés Cepeda por Estados Unidos, en la cual Alejandro Santamaría es uno de los invitados especiales. El joven cantautor se ha convertido en el pupilo de Cepeda, con quien ha construido una sólida relación profesional que se fortalece con cada melodía.

Esta colaboración es especial para los artistas, especialmente porque es un homenaje a aquellos que, por algún motivo, se adelantaron en el viaje de la vida hacia otro plano.

"En enero mi familia y yo perdimos a una persona muy importante para nosotros, que fue mi abuela, la mamá de mi papá, y realmente uno nunca está preparado para ese momento", comentó el cantautor Alejandro Santamaría.

Andrés Cepeda se ha convertido en el padrino musical del joven, quien lo está acompañando por el tour norteamericano, donde recorrerán ciudades como Houston, Nashville y New Jersey.



Letra de Quererte desde lejos, de Alejandro Santamaría con Andrés Cepeda

Dijimos adiós sin decir adiós

Y hablamos de cosas de la vida

La Luna fue eterna y el reloj nos esperó

Como si fuera la despedida

Lo que daría por ver tu sonrisa

Decirte que te quiero una vez más

Pero no estás

Ahora en la mesa hay un sitio de más

Y yo no quiero aceptar

Que no te puedo seguir al lugar donde vas

Pero te puedo encontrar

En las fotos que guardamos

Mil historias que creamos, no se van

Aunque me duele perderte

Tu recuerdo es permanente, no se va

El tiempo devuelve lo que el dolor se lleva

Quererte desde lejos es todo lo que queda

Tenerte fue un regalo que no le dan a cualquiera

Y aunque sé muy bien que no hay manera

Lo que daría por ver tu sonrisa

Decirte que te quiero una vez más

Pero no estás

Ahora en la mesa hay un sitio de más

Y yo no quiero aceptar

Que no te puedo seguir al lugar donde vas

Pero te puedo encontrar

En las fotos que guardamos

Mil historias que creamos, no se van

Aunque me duele perderte

Tu recuerdo es permanente, no se va