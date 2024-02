Alejandro Santamaría acompañará a Andrés Cepeda en gira por Estados Unidos: “Es surreal”

Alejandro Santamaría está listo con sus proyectos de 2024, que incluyen nueva música y varios conciertos. El cantautor bogotano estará acompañando a Andrés Cepeda durante su gira por Estados Unidos y, además, tendrá sus propios show en Colombia.



“Ahorita estamos en ensayos para la gira de Andrés Cepeda, que será en más de 20 ciudades en Estados Unidos. Estoy muy emocionado. Todavía no me lo creo, es surreal lo que me ha pasado. Esa experiencia va a ser una locura y requiere de mucha práctica y ensayo”, indicó el cantante.

Sobre la gira que inicia en Colombia, Alejandro Santamaría señaló que la fecha estipulada es mayo 30, donde presentará su nuevo lanzamiento, llamado Dos semanas.

¿De qué trata Dos semanas, el nuevo sencillo de Alejandro Santamaría?

En esta nueva canción el artista colombiano narra la historia de una pareja que hace frente a un duro momento cuando la mujer debe irse a estudiar al exterior durante dos semanas. El hombre le promete a su pareja que no volverá a salir solo de fiesta, pero rompe este acuerdo y se generan varios rumores, mismos que llegan a oídos de su novia. En ese momento, emprende un intento desesperado por desmentir todo lo que se dice sobre su comportamiento.

"Dos semanas es una canción a la cual le he tenido mucha fe y sentí que era el momento indicado para lanzarla. Es de esas canciones raras que llevan guardadas durante mucho tiempo, pero que por alguna razón se adaptan a lo que está sonando ahora", reveló el cantante Alejandro Santamaría.