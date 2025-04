¿Quién era Sophie Nyweide, actriz embarazada que fue hallada sin vida a orillas de un río?

El mundo del entretenimiento internacional está conmocionado ante la extraña muerte de Sophie Nyweide , una recordada actriz infantil que fue hallada sin vida a los 24 años y a la orilla de un río. Aunque la muerte ocurrió el 14 de abril, los detalles empezaron a conocerse varios días después, conmocionando a la industria al conocerse que estaba embarazada.

¿Quién era Sophie Nyweide?

Sophie Nyweide nació el 8 de julio del año 2000 en Estados Unidos, hija de la también actriz Shelly Gibson. Desde muy joven empezó a conquistar las pantallas con sus ojos verdes y su gran sonrisa. Su gran debut fue en la pantalla grande cuando apenas tenía 6 años de vida, cuando obtuvo el rol principal en 'Bella' (2006), luego su camino continuó con gran éxito en 'Mammoth', 'An Invisible Sign', 'Shadows & Lies' y 'Noé'.

Así las cosas, la joven actriz tuvo una gran carrera en la industria del cine, donde destacaba por su talento, heredado de su madre, y por su carisma. Sin embargo, ser actriz fue algo que la joven hizo hasta los 15 años, siendo la última vez que se le vio en la pantalla en un episodio de la serie 'What Would You Do?', en 2015. Desde entonces, poco se supo sobre la vida de la joven hasta el día de su muerte.

Sophie Nyweide junto a otros actores de Mammoth - Foto: AFP

¿Qué se sabe sobre la muerte de Sophie Nyweide?

Lo primero que se supo sobre esta situación es que la exactriz fue hallada sin vida en Bennington, Vermont, más exactamente en una casucha improvisada con ramas a la orilla de un río, a unas 25 millas de su residencia en Manchester Center. La causa de muerte todavía no ha sido determinada por las autoridades; sin embargo, un informe al que tuvo acceso People reveló que la joven de 24 años estaba embarazada al momento de su muerte, aparentemente en las primeras semanas de gestación.

Publicidad

Ha sido su mamá, la también exactor Shelly Gibson la que ha revelado detalles sobre lo ocurrido. Gibson confesó al portal internacional que conocía que Sophie Nyweide consumía drogas y que la muerte ocurrió el 14 de abril, aunque lo anunciaron públicamente días después. Añadió que ese día su hija "estaba con otras personas", pero recalcó que "yo no las conocía".

Al parecer, luego de su exitosa carrera en el cine y la televisión, la joven actriz no tuvo una vida sencilla y se ha revelado que se automedicaba y tomaba sustancias para lidiar con traumas. La mujer también señaló que, aunque la extraña muerte de su hija la tiene desconcertada, no cree que esté relacionada a temas con su carrera actoral que se detuvo hace 10 años. "Ella siempre estaba a salvo en los sets. No fue sometida a nada dañino en Hollywood. Por favor, déjenla descansar en paz ahora".

The Sun / IMBD

Publicidad

Las autoridades abrieron una investigación por esta extraña muerte y, según han señalado, están investigando varias teorías sobre lo que pudo ocurrirle a la joven actriz. También se ha detallado que los resultados de la autopsia y exámenes toxicológicos serán revelados en los próximos días para determinar la causa de muerte de Sophie Nyweide. Además, que un hombre que estaba con ella al momento de su muerte está ayudando en la investigación y, por el momento, no es considerado sospechoso.

Una de las principales teorías sobre el caso es que la muerte de Sophie Nyweide sea producto de una intoxicación o sobredosis involuntaria, pero se tendrán que esperar los resultados de los exámenes para conocer a ciencia cierta lo que le ocurrió. Por ahora, su familia está de luto y publicaron en su obituario sus sentimientos al respecto. Detallaron que la joven de 24 años dejó escritos en los que contaba los difíciles momentos que atravesaba.

"Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas. Incluso con esos mapas, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus seres queridos, además de terapeutas, agentes de la ley y otras personas que intentaron ayudarla, tienen el corazón roto por no haber podido salvarla de su destino. Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que guardaba en su interior. Reiteró que se las arreglaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente le habría salvado la vida", escribieron.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co