Amparo Grisales denuncia abuso con su imagen para vender supuestas pastillas contra la hipertensión

La reconocida actriz y presentadora colombiana Amparo Grisales denunció a través de su cuenta oficial en la red social X que su imagen y nombre están siendo utilizados sin autorización, al parecer, en una campaña publicitaria engañosa para vender unas pastillas destinadas al tratamiento de la hipertensión. La diva de la televisión colombiana advirtió a sus seguidores sobre una entrevista falsa que está circulando en internet en la cual ella no tuvo ninguna participación, pero que por la sensibilidad del tema podría poner en riesgo la salud de los consumidores.



"No soy hipertensa"

La también modelo, quien se ganó el corazón de los colombianos con su larga trayectoria en la televisión colombiana y por su participación como jurado en el programa musical Yo me llamo, se mostró bastante indignada tras enterarse de que su nombre fue utilizado en una supuesta entrevista que también habría sido manipulada y que usa la imagen del director de Séptimo Día, Manuel Teodoro, con el propósito de promocionar un producto farmacéutico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"No conozco a un tal Dr. Carlos Jaramillo… Uds. lo conocen ???? Usurpa mi nombre y mis fotos en varias entrevistas y publicaciones diciendo que me salvó la vida…!! Jamás me he desmayado…. No soy hipertensa…. Hago 2 horas de ejercicio diario… mi alimentación es maravillosa", se lee en la publicación de X. La presentadora añadió que posiblemente también estaban suplantando la identidad del reconocido periodista, quien, mencionó es amigo suyo.

Se desconoce si el doctor Jaramillo tiene que ver con esto, pues en otras ocasiones él mismo ha denunciado que usan su imagen para promocionar productos que él no ha autorizado.

Publicidad

Grisales evidenció una gran preocupación no solo por el uso fraudulento de su nombre, sino también por la promoción del producto en cuestión; según dijo, este podría representar un peligro real para quienes lo consuman confiando en su supuesta aprobación. "Quiero denunciar este tipo depublicidad engañosa y robo de imagen !! Dónde lo puedo denunciar?? Vende pastillas para la hipertensión …. Cuidado que los puede envenenar!! Si hay gente abusiva y tramposa…. !!".

Más tarde, en otra publicación, especificó que no se trata de un video como en ocasiones pasadas, pues es de resaltar que la actriz en 2024 ya había sido víctima de un modelo similar de suplantación para la promoción de productos farmacéuticos, pero con videos hechos con inteligencia artificial. En esta ocasión, se trataría de una "entrevista escrita" en la que se mezclan imágenes suyas tomadas del programa Yo me llamo con el doctor Carlos Jaramillo. "¡Es muy larga la entrevista y todo para promover unas pastillas asquerosas!", puntualizó.

Publicidad

Este caso nuevamente pone de manifiesto el problema creciente con el uso de inteligencia artificial, edición de imágenes y suplantación digital para difundir contenido falso con fines comerciales. Grisales les pidió a sus seguidores orientación para denunciar este tipo de casos y también los instó a no caer en la trampa.



Trayectoria de Amparo Grisales

Amparo Grisales, también llamada por algunos como la diva de la televisión colombiana, tiene una extensa carrera en televisión, cine y teatro. Ha participado en múltiples producciones como 'Las muñecas de la mafia', 'En Cuerpo Ajeno', 'El Gallo de Oro' y 'El Paseo 6'.

En los últimos años, se ha consolidado como una figura mediática de gran influencia gracias a su papel como jurado en el programa de imitación musical Yo me llamo. Allí ha logrado ganarse el cariño de varias generaciones por su exigencia, carisma y estilo inconfundible. En cuanto a su vida personal, en varias ocasiones ha mostrado ser una defensora del bienestar físico, la alimentación saludable y la vida activa, y ha manifestado sentir un gran amor por los animales.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL