Sophie Nyweide, quien participó en una docena de películas y series durante su niñez y adolescencia, falleció a los 24 años en Bennington, Estados Unidos. Su muerte ha estado en boca de muchos no solo por lo repentino del suceso, sino también porque se confirmó que la joven estaba esperando un hijo.

De acuerdo con un obituario compartido por People, la exactriz infantil murió el 14 de abril de 2025. "Sophie era una chica amable y confiada. A menudo, esto la dejaba vulnerable a que otros se aprovecharan de ella (...) Muchos de sus escritos y obras de arte son guías de sus luchas y traumas. Incluso con esas guías, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes del orden y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino", escribieron sus familiares en su obituario.

¿Cómo falleció Sophie Nyweide?

Sophie Nyweide, según People, fue hallada en una zona boscosa cerca a su casa. Autoridades dijeron que recibieron una llamada de un hombre que se encontraba con la antigua actriz a las orillas del río Roaring Branch. Aunque llegaron para auxiliarla, fue declarada muerta cerca de las 5:00 a.m.

La policía investiga el caso como una posible sobredosis accidental. Esta teoría se vio reforzada por declaraciones de sus seres queridos, donde indicaban que ella se automedicaba "para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba", algo que "resultó en su muerte". Pese a esto, no se descarta que pueda tratarse de un crimen.

El 22 de abril, Shelly, la madre de la fallecida, admitió a TMZ que sabía que su hija consumía drogas y era bastante baja de estatura. "Estaba con otras personas cuando murió. No las conocía. Hay una investigación en curso. Aún no se han publicado los resultados de la autopsia. Dijeron que tardaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo afirmarlo con certeza", señaló.

Sophie Nyweide debutó en el mundo del espectáculo en 2006 con la película Bella. En 2009 compartió pantalla con Gael García Bernal y Michelle Williams en Mammoth. También hizo parte de largometrajes como Una señal invisible, Sombreas y mentiras y Noé. La última vez que se le vio en una producción fue en 2015, cuando salió en la serie What Would You Do?

"Parecía más feliz en un set de rodaje, transformándose en otra persona. Era un lugar seguro para ella y disfrutaba del reparto y el equipo que nutrieron su talento y su bienestar", comentaron sus seres queridos, quienes en lugar de regalos o flores pidieron donaciones a nombre de Sophie para la Red Nacional Contra la Violación, el Abuso y el Incesto.

