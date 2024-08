Silvestre Dangond habló de sus excesos con el alcohol y las drogas: "Jugué con eso"

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond habló con honestidad y sin filtro de lo que ha sido su vida personal y profesional en una entrevista. El urumitero confesó cuáles fueron sus problemas con las bebidas alcohólicas y las drogas.

¿Silvestre Dangond tuvo problemas con las sustancias psicoactivas?

El cantante de 44 años aseguró que actualmente está viviendo "la mejor etapa" de su vida en una entrevista para el canal de MoluscoTV en Puerto Rico, pero recordó que hace algunos años tuvo que enfrentarse a la decisión de dejar los vicios.

Silvestre Dangond reconoció haber vivido excesos con estas sustancias, pero aclaró que "he tenido más problemas con el alcohol que con la droga". Le pareció curioso que por mucho tiempo fue criticado por las personas por videos suyos en conciertos en los que aseguraban que estaba bajo los efectos de la droga, pero eso no era cierto.

"Me gustaba drogarme después de los conciertos, después de salir del compromiso era que yo decía: 'Comenzó mi rumba'", contó el cantante y agregó que "jugué con eso muchas veces y llegó un momento en el que entré en un conflicto interno. Yo siempre fui más inteligente que la droga, pero hubo un momento en el que pasaba los estándares y le daba, le daba, para que me pasara algo".

Dangond agregó que fue consciente de que tenía un problema cuando decidió dejar de lado estas sustancias y la abstinencia lo afectó mentalmente. Entonces decidió irse a un centro de rehabilitación en Uruguay, pero "volví y caí", entonces pensó en ingresar a un tratamiento más fuerte; sin embargo, como una promesa a su esposa, decidió recuperarse solo: "'Créeme por última vez, no voy al centro, pero me voy a recuperar' y así lo hice".

El intérprete de Las locuras mías señaló que su problema con el alcohol empezó por "la jodedera y el ocio con los amigos", señalando que a los 17 años daba serenatas en su pueblo natal a cambio de una botella de aguardiente.

La reflexión de Silvestre Dangond para sus hijos

Silvestre Dangond señaló que no oculta nada de esto a sus hijos, pues hoy en día se siente "con mucha más responsabilidad" y prefiere tener conversaciones sinceras en las que advierte sobre las consecuencias de los excesos.

"He sido muy sincero con ellos, uno de los peores errores de los padres es no ser sinceros y ocultarles las cosas simples de la vida. Les digo con quién viví esa realidad, por eso es que mucha gente repite la historia, 'miren lo que me pasó por esto', ven videos míos en redes y les digo 'qué feo, eso no me gusta'", relató.