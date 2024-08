Wilfran Castillo soñó con Omar Geles y contó emotivos detalles: "Te vi tranquilo"

Tras la muerte del compositor vallenato Omar Geles, muchos de sus colegas lo siguen recordando con sus canciones y anécdotas. Wilfran Castillo, quien además de ser su colega era su sobrino, conmovió a sus seguidores en redes al revelar que soñó con el hombre que fue su ejemplo.

A través de sus redes sociales, el compositor de Una hoja en blanco recordó algunos de los momentos en los que compartió escenario con su tío Omar Geles. En la descripción, contó detalladamente el sueño que tuvo con su colega, quien falleció el pasado 21 de mayo.

¿Qué soñó Wilfran Castillo con Omar Geles?

"Hace dos noches soñé contigo, te tomé la mano y sentí mucha paz. Sé que estás tranquilo porque lo vi en tus ojos", escribió Wilfran Castillo en su publicación en Instagram, la cual conmovió a su millón de seguidores.

El cantante vallenato agregó que en el sueño vio a su tío con una gran sonrisa, la cual acostumbraba a tener ante todas las situaciones de la vida y le dijo: "Hijo lindo, te amo", como solía llamarlo.

"Al despertar me pasó toda la vida en frente. Toda esa alegría de compartir contigo y la seguridad que me daba ponerme a tu lado. Sé que siempre me amaste, que siempre te sentiste orgulloso de mi tanto como yo de ti. Gracias por venir a ese sueño y tomar mi mano", detalló Castillo.

En la grabación que compartió el artista, él y Omar Geles están interpretando la canción El amor más grande del planeta, la cual, aseguró Wilfran Castillo, era su favorita del repertorio de su tío.

El artista también recordó que "contigo pasé los momentos más importantes de mi vida musical y de mi vida familiar. Gracias por tu entusiasmo y tu alegría. Por todas las veces que me abrazaste".

Para finalizar, Wilfran Castillo confesó que la tristeza por la muerte de Omar Geles lo sigue afectando: "Te extraño tanto que rebasé los siete mares con mi llanto".

