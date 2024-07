Mamá de Omar Geles cumplió 87 años y así recordó al cantante: "Mi ángel en el cielo"

El martes 23 de julio Hilda Suárez, mamá de Omar Geles, cumplió 87 años. Este año la celebración de su vida fue atípica, pues se dio dos meses después del repentino fallecimiento de su hijo, una noticia que todavía entristece a la familia.

>> Lea también: Hermano de Omar Geles revela verdadera causa de muerte del cantante

Así celebró la mamá de Omar Geles su cumpleaños

A través de sus redes sociales, Doña Hilda publicó un emotivo mensaje en el día de su natalicio, recordando a su hijo, el compositor de canciones como Los caminos de la vida y Lo que vivió mamá, ambas dedicadas a ella.

"Dios me dio la fortuna y la bendición de tener al mejor hijo del mundo, hoy mi ángel en el cielo; agradecida porque todo lo bueno, lo bonito, lo bello que puede hacer y ser un hijo por su madre él me lo dio en vida, no escatimó en demostrarme su infinito amor", expresó la matrona de 87 años.

Publicidad

Agregó que son "infinitos" los recuerdos bonitos que llegan cada día al pensar en Omar Geles y que "no hay palabras que alcancen para expresar lo que hoy siento. Dios siempre ha respaldado mi camino y mis pasos, y me ha enseñado a ser fuerte y guerrera en la vida; me enseñó a ser más fuerte de la manera que menos me esperaba, pero, si algo sé es que sus planes son perfectos y todo en Él tiene un propósito".

Finalizó su mensaje con un sabio consejo a todos sus seguidores: "Amen a sus padres desmesuradamente, demuéstrenlo; y padres, no escatimen en darles todo su afecto a sus hijos. Un consejo que siempre doy es que sepan en cada momento dónde están sus hijos; así hice con los míos. Gracias a todos por sus bendiciones y bonitos deseos".

Publicidad

>> Le puede interesar: Omar Geles le mandó mensaje a uno de sus hijos a través de un sueño: ¿qué le dijo?