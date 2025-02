Yair Ortiz, quien resultó herido durante balacera en Medellín, entregó detalles sobre qué pasó

En medio de una presentación del cantante Yair Ortiz en el barrio Santa Cruz, en Medellín , capital del departamento de Antioquia, ocurrió una balacera que dejó a una persona muerta y a otras dos heridas, entre ellas al artista.

El hecho se registró en una residencia el pasado lunes 17 de febrero en horas de la noche. De acuerdo con el periódico El Tiempo, dos hombres en moto dispararon contra las personas que se encontraban en la vivienda. Se conoció que la persona que murió era un hombre identificado como Camilo Tobón Londoño, de 31 años.

Horas después de la balacera en Medellín, Yair Ortiz apareció en sus redes sociales para contar qué fue lo que pasó durante esa presentación.

¿Qué pasó en presentación de Yair Ortiz en Medellín?

El cantante, quien fue remitido a la Unidad Intermedia del barrio Santa Cruz, apareció en la video utilizando un esqueleto y pantaloneta de color blanco. Se puede ver que recibió dos impactos de bala en la zona derecha del tren superior.

El cantante relató: “Paso por acá para explicarles y aclararles lo que pasó en el evento de ayer, ayer lunes. Me encontraba en una presentación como todos los fines de semana, y como en cualquier otra presentación, con unas personas que me contrataron y se formó una riña. Por cosas de la vida, desafortunadamente, resulté herido con varios impactos de bala”.

Yair Ortiz recalcó que “como cualquier otro evento a mí me contratan y yo voy y canto. Y muchas veces, como pasaba ayer, yo no conocía a esas personas, no conocía ni a los de la reina ni a los de los problemas. Yo no tenía nada que ver con ellos. Solamente fui a hacer mi presentación, cantar y pa’ afuera. Pero por cosas de la vida pasó lo que pasó ayer. Yo me encuentro bien, no tengo nada que ver con ellos, no tengo ningún vínculo con ellos. Dios los bendiga, pronto nos vemos”.

PAULA GARCÍA VARGAS

PERIODISTA

INSTAGRAM: pau_lagarciav