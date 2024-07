Ahora no

Yeison Jiménez casi pierde la vida antes de conciertos en Bogotá: ¿qué le pasó? Yeison Jiménez sorprendió y conmovió a sus fanáticos al contar que por poco no pudo cumplir con sus conciertos en Bogotá. "No me quería ir de este mundo sin conocer a mi hijo, Santiago", expresó.