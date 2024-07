De recoger chatarra a llenar estadios: Así fue el viaje musical de Yeison Jiménez

Detrás del éxito de Yeison Jiménez hay un pasado que lamenta. La vida de uno de los más importantes cantantes de música popular ha sido una carrera de sobrevivencia. Desde muy pequeño trabajó duro para alcanzar su sueño de ser artista y se enfocó tanto que se olvidó de vivir. Los Informantesconoció su historia de vida.

Yeison Orlando Jiménez Galeano tiene 32 años, nació el 26 de julio de 1991 en las montañas de Manzanares, un pueblito cafetero de Caldas. Creció entre el dolor de las cantinas y las interminables copas de aguardiente, escuchando rancheras y corridos prohibidos, canciones que cantaba todo pulmón.

>>>Yeison Jiménez recibe reconocimiento como "ejemplo de vida": ceremonia fue en el Congreso

En su niñez una de sus profesoras le dijo que no podía estar cantando música popular, pero él sabía que esa era realmente su pasión, contra todo pronóstico decidió que quería ser cantante y llenar estadios. Comía una o dos veces al día, pero era capaz de arrancarle una lágrima a cualquiera con su voz, la misma que le puso ritmo a su vida y lo sacó de sus problemas económicos.

Publicidad

"Yo no quería ser pobre, esa es la realidad. ¿Por qué Yeison Jiménez le hizo tan duro a la vida? Porque no quería morirme pobre. Yo no quería levantarme de mi cama y decir ‘¿Yo con qué voy a desayunar hoy?”, mencionó el cantante.

Aprendió a entonar y reconocer su voz cuando estaba en la cantina de su mamá. Le llevó 11 años de carrera para empezar a sentir que había logrado un éxito en su vida. Sin embargo, la saturación de tanto esfuerzo le cobro su salud mental. “Comencé a hacer una balanza y dije ‘¿Qué es lo que está pasando? Me saturé. Una vez tuvimos 72 shows en dos meses y medio y los médicos me dijeron ‘estás deshidratado’ me hicieron plaquetas, de todo, y me dijeron ‘tú no puedes cantar así’”, aseguró Yeison Jiménez.

Publicidad

>>>Yeison Jiménez pide ayuda por problema de salud que lo afecta

El salto de Yeison Jiménez a la música

El cantante popular le aseguró a Los Informantes que está cansado porque desde niño está luchando por cambiar su destino, por hacer una carrera con disciplina y coraje, por no quedar mal, pero el hombre detrás del artista también se derrumba.

“Eso me daba mucha rabia, de hecho, la mayoría de las cosas que hice en mi vida las hice por rabia porque yo decía yo no vengo de una familia humilde, mi papá tenía dinero, mi mamá tenía dinero, lo que pasa es que por malas decisiones lo acabaron y yo resulté recogiendo chatarra en la galería Manizales con doce años”, reveló.

Con apenas 13 años, llegó a la capital donde le habían dicho que podía ser ese cantante que soñaba, pero durante seis años trabajó vendiendo aguacates y cargando bultos en Corabastos, la plaza de mercado más grande del país. Aun así, Yeison insistió en trabajar todos los días por ese sueño. Empezó cantando en cualquier oportunidad veía, en cantinas, discotecas, pueblos, donde fuese.

Publicidad

>>>Yeison Jiménez se disculpó tras controvertidas declaraciones: "Caí en el juego del ego"

No obstante, su exigencia a sí mismo y su compromiso hizo que Yeison Jiménez tomará un respiro, necesitaba un espacio para pensar y poder avanzar con más tranquilidad. Algo que, con su ritmo agitado de vida, casi no le permitía.

Publicidad

Ahora, es uno de los artistas populares más cotizados del país, en su carrera musical ha logrado contar más de 2.800 presentaciones en estadios, plazas y discotecas, un número que sigue aumentando. Su fanaticada lo aclama y él ve en ellos su sueño hecho realidad.

En 2024, Yeison Jiménez anunció su gira por el país. Es el tercer concierto que da un cantante popular en el Movistar Arena de Bogotá. El evento está programado para el próximo sábado 27 de julio, donde espera contar con el aforo completo.