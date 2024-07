Yeison Jiménez sorprendió con regalo a una seguidora: "¡Nunca dejes de soñar!"

Recientemente Yeison Jiménez compartió en sus redes sociales un acto bastante generoso con una seguidora. Muchos de sus seguidores lo han felicitado por ser solidario e intentar ayudar a la gente que lo necesita.

En un video publicado a través de su cuenta en X, el cantante leyó una carta de una seguidora que le decía: “Soy tu fan número uno. Te escribo porque he visto tu carrera desde siempre y quiero pedirte ayuda. Siempre he querido estudiar, pero se me ha dificultado por temas económicos. Actualmente, trabajo en una fundación pero no he podido encontrar la forma ni los medios para estudiar”.

El intérprete de música popular sostuvo que la historia de la mujer lo conmovió y le recordó sus momentos difíciles. Agregó que había deseado poder ayudar a los demás y en esta ocasión lo iba a hacer.

“Un día soñé con poder ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó. Hoy que lo puedo hacer me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas”, afirmó en su cuenta oficial.

¿Qué le obsequió Yeison Jiménez a la seguidora?

Yeison Jiménez decidió visitar en persona a su seguidora y darle la buena noticia. Primero engañó a la mujer, diciéndole que fue a conocerla para invitarla a su próximo concierto en el Movistar Arena. Sin embargo, en una carta le contó la verdad.

“Querida Diana, tu historia de vida ha tocado profundamente mi corazón. Admirando tu coraje y determinación, es un honor para mí otorgarte esta beca universitaria del 100%. Que este apoyo financiero te ayude a perseguir tus sueños académicos y a alcanzar todas las metas que te propongas en la universidad. Confío plenamente en tu talento y sé que tienes un futuro brillante por delante. ¡Nunca dejes de soñar!”, habría escrito el artista en la carta.

En la publicación que tiene más de 34.000 reacciones, cientos de fanáticos del joven lo felicitaron por su gran corazón al ayudar a la mujer.

