Yeison Jiménez pasó susto con sus músicos en Estados Unidos: le tocó ofrecer recompensa

A través de sus redes sociales, Yeison Jiménez informó a sus seguidores de una delicada situación que estaba viviendo con uno de sus músicos en medio de su gira por Estados Unidos. El cantante incluso ofreció una oferta para aquellas personas que pudieran ayudarlos.

>> Lea también: De recoger chatarra a llenar estadios: así ha sido el viaje musical de Yeison Jiménez

Desde el pasado 18 de julio el cantante popular Yeison Jiménez se encuentra llevando a cabo su exitosa gira Invicto Tour 17-32 por los Estados Unidos, llegando a diferentes ciudades. Los shows han sido un éxito para el artista de Manzanares, Caldas, y su equipo, hasta que se encontraron con un imprevisto.

¿Qué le pasó al músico de Yeison Jiménez?

El problema, según contó Jiménez en sus redes sociales, ocurrió luego del concierto que dio en Dallas. Como ha pasado con las demás presentaciones, el colombiano sale feliz por la energía del público, pero cuando regresó al camerino con sus músicos a uno de ellos le faltaba un bolso.

Publicidad

Se trata específicamente Juan Camilo Tovar, quien es el acordeonero de la agrupación de Yeison Jiménez. El músico alertó sobre la desaparición de dicho bolso, indicando además que ahí estaba su pasaporte.

"No sabemos por qué se perdió, quién ingresó o por qué lo cogieron. Les agradecemos mucho si nos ayudan a recuperar este pasaporte", dijo Yeison Jiménez en sus historias de Instagram señalando que los tiempos de sus presentaciones no cuadraban para iniciar el proceso de sacar un nuevo pasaporte y visa para el músico. Así las cosas podría no regresar con él a Colombia para sus dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá.

Publicidad

El cantante agregó que "por favor, si alguien lo vio o si alguien lo tiene, les ofrezco una recompensa buena y absoluta reserva". Al día siguiente, 21 de julio, cuando ya se encontraban en Austin, Texas, para otro show, Jiménez insistió en que el documento de su músico seguía desaparecido.

Músico de Yeison Jiménez recuperó su pasaporte

Para tranquilidad de Yeison Jiménez y su equipo, en la mañana de este lunes 22 de julio su acordeonero Camilo Tovar informó que recuperó su pasaporte. Sin revelar muchos detalles de lo que sucedió, el músico agradeció a quienes lo ayudaron a compartir la información y señaló que "los buenos somos más".

>> Le puede interesar: Yeison Jiménez pide ayuda por problema de salud que lo afecta