¿Cómo hacer que su maleta pese menos? Trucos para pagar menos en el aeropuerto

Viajar puede ser una experiencia emocionante, pero empacar la maleta puede convertirse en un desafío, especialmente cuando se trata de evitar el sobrepeso en el aeropuerto. Por eso, le traemos algunos consejos prácticos para hacer que su equipaje pese menos.

Selección de la maleta adecuada

Opte por maletas ligeras

El primer paso para reducir el peso de su equipaje es elegir una maleta ligera. Los morrales de materiales como el policarbonato o el aluminio son excelentes opciones, ya que pesan menos que las tradicionales de tela o cuero. Además, asegúrese de que tenga ruedas y un asa retráctil para facilitar su transporte.

Tamaño y capacidad

Seleccione una maleta de tamaño adecuado para la duración de su salida. Una más pequeña lo obligará a empacar solo lo esencial, lo que ayudará a reducir el peso total. Utilice organizadores de viaje, como bolsas de compresión o cubos, para maximizar el espacio y mantener su ropa ordenada.

Técnicas de empaque

Enrolle su ropa

Una técnica eficaz para ahorrar espacio y reducir el peso es enrollar la ropa en lugar de doblarla. Este método no solo le permitirá empacar más prendas, sino que también ayudará a evitar arrugas. Envuelva cada pieza en cilindros ajustados y colóquelos en la maleta de manera organizada.

Use bolsas de compresión

Las bolsas de compresión son una excelente herramienta para reducir el volumen de su ropa. Coloque sus prendas en este material y extraiga el aire para comprimirlas. Esto le permitirá empacar más ropa en menos espacio y mantener su maleta organizada.

Distribuya el peso

Coloque los objetos más pesados, como zapatos y artículos de tocador, en el fondo de la maleta y distribuye el peso de manera uniforme. Esto no solo hará que su equipaje sea más fácil de manejar, sino que también evitará que se vuelque.

Lleve lo esencial en el equipaje de mano: para reducir el peso de su maleta principal, lleve los artículos más pesados y esenciales en su equipaje de mano. Esto incluye dispositivos electrónicos, libros y cualquier otro objeto que pueda necesitar durante el vuelo.

Verifique el peso de su maleta: antes de dirigirse al aeropuerto, pese su equipaje en casa para asegurarse de que no exceda el límite permitido. Esto le ayudará a evitar cargos adicionales por sobrepeso y le dará la oportunidad de ajustar su morral si es necesario.