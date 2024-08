¿Qué medicamentos puede llevar en el equipaje de mano? Reglas y cantidades permitidas

Viajar con medicamentos puede ser complicado, especialmente en vuelos internacionales, debido a las diversas regulaciones sobre el equipaje de mano. La coordinadora médica del Centro Médico Colsanitas en el Aeropuerto El Dorado explica para un medio nacional, que los pasajeros deben llevar autorizaciones de sanidad portuaria y su historial clínico al transportar medicamentos. Para eso y con base a esta información, hemos preparado esta guía sobre qué antibióticos puede llevar en su equipaje de mano y las cantidades permitidas, para que su próximo viaje sea lo más tranquilo posible.

Medicamentos permitidos en el equipaje de mano

Medicamentos sólidos

Los medicamentos en forma de comprimidos, cápsulas o polvos no tienen restricciones específicas para ser llevados en el equipaje de mano. Es recomendable llevarlos en su envase original y acompañados de la receta médica correspondiente, especialmente si se trata de antibióticos que requieren prescripción.

Medicamentos líquidos

Los medicamentos líquidos, como jarabes, gotas o soluciones, están sujetos a las normativas de líquidos en el equipaje de mano. Esto significa que deben ser transportados en envases de no más de 100 ml y colocados en una bolsa transparente con cierre hermético. Sin embargo, si necesita llevar una cantidad mayor por razones médicas, es posible hacerlo siempre y cuando presente una receta médica que lo justifique.

Cantidades permitidas

Medicamentos de uso personal

La cantidad de medicamentos que puede llevar debe corresponder a la duración del tratamiento o ser suficiente para un máximo de tres meses. Es importante tener en cuenta que algunos antibióticos, especialmente aquellos que contienen sustancias controladas como narcóticos, pueden tener restricciones adicionales. En estos casos, solo se permite llevar la cantidad necesaria para el uso personal durante la estancia en el destino.

Medicamentos sin receta

Para los medicamentos de venta libre, como analgésicos, antihistamínicos o antibióticos para el resfriado, no hay restricciones específicas en cuanto a la cantidad. Sin embargo, es recomendable no llevar cantidades excesivas para evitar problemas en la aduana.

Recomendaciones adicionales

Documentación

Siempre es aconsejable llevar una copia de la receta médica y una carta de su doctor que explique la necesidad del medicamento, especialmente si se trata de antibióticos líquidos o sustancias controladas. Esto puede facilitar el proceso de inspección en el aeropuerto y evitar posibles inconvenientes.

Consulte con su médico

Antes de viajar, consulte con su médico sobre los medicamentos que necesita llevar y las posibles restricciones en el país de destino. Algunos lugares tienen normativas específicas sobre ciertos antibióticos, por lo que es importante estar bien informado para evitar problemas legales.