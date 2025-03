¡Cuidado! Así es el negging, la peligrosa estrategia de manipulación que puede destruir su confianza

En el mundo de las relaciones, no todos los halagos son lo que parecen, a veces, detrás de un comentario aparentemente inocente, se esconden malas intenciones. El negging es una técnica de manipulación emocional, la cual destruye la confianza de sus victimas de forma sigilosa.

El término 'negging' tiene su origen en el inglés y es una combinación de 'negative' (negativo) y 'commenting' (comentar). Según el diccionario de Cambridge, se refiere a "la práctica de hacer comentarios despectivos o ligeramente insultantes a alguien que te parece atractivo, con la intención de captar su interés". Sin embargo, esta táctica psicológica puede dejar fuertes secuelas emocionales.

La práctica del negging consiste en disfrazar un insulto como un cumplido, de manera que, psicológicamente, la víctima perciba que la persona que emite estos “halagos” tiene una posición superior. Esto puede generar en la víctima la necesidad de demostrar su valor para ser aceptada, lo que hace que este tipo de manipulación pase desapercibido al principio.

Por ejemplo, frases como:



"No suelo sentirme atraído por personas con ese tipo de cabello, pero en ti no se ve tan mal ."

." "Eres muy bonita, aunque si te arreglaras un poco más, serías impresionante."

Estos comentarios pueden parecer inofensivos, pero en realidad buscan sembrar inseguridad en la otra persona. Por eso, es fundamental reconocer las señales de advertencia y no normalizar este tipo de manipulación. Aunque al inicio puedan parecer simples comentarios, con el tiempo pueden generar ansiedad e incluso cambiar la percepción que la víctima tiene sobre sí misma.

¿Por qué algunas personas recurren a esta técnica?

Esta estrategia ha ganado visibilidad gracias al auge de las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde expertos, usuarios y creadores de contenido han generado un espacio de debate sobre esta práctica. Sin embargo, estudios de la University of North Carolina at Chapel Hill señalan que esta forma de manipulación no solo afecta a la víctima, sino que también impacta negativamente en la capacidad para generar simpatía del que lo practica.

¿Cómo evitar caer en el negging?

A continuación algunas

recomendaciones

que se deben tener en cuenta para cuidar relaciones y especialmente la salud emocional:

Aprenda a identificar las señales: si un comentario le genera dudas, reflexione sobre su verdadera intención. Establezca límites: no permita que alguien lo haga sentir menos con “halagos” disfrazados. Responda con firmeza o aléjese si es necesario. Rodéese de personas que lo valoren: las relaciones sanas se construyen en el respeto mutuo. Refuerce su autoestima: no busque validación en otros, su valor no depende de la opinión ajena. No justifique conductas: frases como "es solo una broma" o "no lo dijo en serio" no deben minimizar el impacto de los comentarios hirientes. Consulte con expertos: de ser necesario asista al psicólogo, no dude consultar sus sentimientos con los profesionales.

De acuerdo con especialistas en psicología y relaciones interpersonales, el negging puede causar estrés, ansiedad y baja autoestima. Si no se detecta a tiempo, puede generar dependencia emocional y relaciones tóxicas basadas en la búsqueda de aprobación.

