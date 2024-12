Día de las Velitas: rituales para atraer abundancia y buena energía este 7 de diciembre

Los buñuelos, la natilla, las galletas y todos los eventos para esta festividad se acercan este 7 de diciembre, con el propósito de dar inicio a la llegada de la Navidad, siendo Día de las Velitas el encuentro más esperado para dar la bienvenida a las tradiciones festivas en este diciembre.

Cada año, las familias salen a las calles para encender velas de diferentes colores, decorar faroles e iniciar las diversas tradiciones. Además, las personas buscan expresar un mensaje especial en este día, algunos aprovechando la ocasión para agradecer por lo vivido y pedir bendiciones, abundancia y buena energía para el próximo año. Por ello, existen diferentes rituales populares para aprovechar al máximo el Día de las Velitas y atraer cosas positivas.

(Lea también: La oración tradicional del Día de las Velitas: cómo hacerla en familia para atraer abundancia)

Rituales para atraer abundancia y buena energía

Los rituales se emplean con el propósito de llevar a cabo prácticas significativas que atraigan recompensas. Conectar con la energía y atraer deseos intensos forma parte integral de buscar la abundancia, la buena energía y cerrar ciclos con base en lo que usted tenga en mente.

Publicidad

Las velas, en este contexto, se destacan como elementos generadores de calor, energía y luz, representando símbolos de esperanza, conexión espiritual y puertas abiertas que conducen a la realización de todos los sueños que pueda tener en mente. Además, los colores de cada vela portan consigo significados poderosos y particulares, ajustándose a cada momento que usted desee experimentar en su vida. Tome nota de cómo hacerlo:

Rituales con vela amarilla

Si desea atraer abundancia y prosperidad, le recomendamos poner en práctica este sencillo ritual. En el Día de las Velitas, encienda una de color amarilla y mientras lo hace, obsérvela con atención, formulando al mismo tiempo peticiones para asegurar el éxito en sus negocios durante el próximo año y garantizar la continuidad de la prosperidad financiera.

Rituales con vela blanca

Encender una vela blanca posee un significado poderoso, vinculándola a la pureza, la transparencia, el equilibrio y la protección. Si está en búsqueda de tranquilidad y desea liberarse de las malas energías, optar por esta elección resulta excelente.

Rituales con vela roja

La profunda conexión del color rojo con la pasión y el fuego lo convierte en una herramienta esencial para atraer el amor y la sensualidad. Al llevar a cabo el ritual con determinación, se establece una conexión significativa con estas energías, lo que potencialmente incrementa las posibilidades de alcanzar el éxito en las relaciones amorosas. La llama roja se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la conexión emocional y la vivacidad en el ámbito romántico, invitando a la atracción y la vitalidad en las experiencias amorosas.

Rituales con vela verde

El tono verde de esta vela encierra significados profundos, representando no solo la esperanza, sino también la salud. Al encenderla, se busca que el próximo año esté impregnado de vitalidad y bienestar, promoviendo una calidad de vida que se traduzca en armonía física y mental. En el Día de las Velitas, la luz actuará como un símbolo de renovación y crecimiento, inspirando la posibilidad de un futuro lleno de prosperidad y equilibrio en todos los aspectos de la existencia.

Rituales con vela azul

Si su deseo es atraer armonía y tranquilidad, la elección de una vela con este color simboliza y fortalece la aspiración de alcanzar esos objetivos en el próximo año. La luz actúa como un recordatorio visual y espiritual de sus intenciones, creando un ambiente propicio para la serenidad y la calma que busca cultivar en su vida.

Rituales vela naranja

Reciba cada espacio y momento con la mejor disposición. La vela de color naranja, cargada de simbolismo que evoca alegría y entusiasmo, se convierte en un poderoso aliado. Al encenderla, hágalo con determinación y exprese con fuerza sus deseos para que la vitalidad, la felicidad y el entusiasmo no falten en su vida. En el Día de las Velitas, la llama iluminará su camino con energía positiva y lo inspirará a abrazar cada experiencia con optimismo y vitalidad.

Rituales vela morada

Este color simboliza espiritualidad y una conexión más profunda con lo divino. Si está buscando enriquecer esta faceta en su vida, no dude en incorporar este color, permitiendo que su presencia actúe como un puente para fortalecer la conexión espiritual y promover un sentido más profundo de transcendencia en su camino.

Además de encender las velitas, hay muchas actividades que puedes disfrutar en familia. - Archivo

(Lea también: Cuántas velitas encender el 7 de diciembre: ¿existe un orden de colores y qué significa?)

Publicidad

Encienda las velas con intenciones específicas

Al colocar y encender las velas, pronuncie afirmaciones positivas, agradeciendo por los logros del año y declarando sus deseos para el próximo. Este sencillo acto, cargado de simbolismo, permite canalizar la energía de sus anhelos hacia el universo, reforzando el optimismo y la esperanza



Cree un altar de gratitud

Crear un altar en casa puede convertirse en el epicentro de buenas energías. Coloque velas, flores y elementos asociados con la abundancia, como monedas, frutas o granos de arroz. Este espacio no solo embellece el ambiente, sino que también funciona como un recordatorio tangible de los logros alcanzados y las metas por cumplir. La gratitud es una de las emociones más poderosas para atraer prosperidad, y esto ayuda a enfocarse en ella.

Crear un altar donde refleje la abundancia, prosperidad y éxito que quiere para su vida. - Getty Images

Comparta luces y deseos en familia

Finalmente, compartir esta noche con seres queridos fortalece los lazos familiares y multiplica las buenas energías. Cada velita encendida este 7 de diciembre puede representar un deseo colectivo, creando un ambiente de armonía y amor que beneficia a todos los presentes. Muchas familias aprovechan para agradecer por los momentos vividos durante el año y expresar sus esperanzas para el siguiente.