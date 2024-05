Idiomas en los que no existen las vocales: ¿en qué países se hablan?

Se estima que en el mundo existen alrededor de unas 7.000 lenguas diferentes que se hablan actualmente en los 193 países reconocidos por la ONU. Entre esta amplia gama de lenguas, algunas se han convertido en gigantes globales, con miles de millones de hablantes, mientras que otras conservan un encanto único, albergando secretos fascinantes como aquella que no tiene vocales.

>>> ¿Cuál es el país más pequeño de Suramérica y cuyo nombre solo tiene 3 vocales?

Los idiomas en los que no existirían las vocales

Para muchos, la idea de un idioma sin vocales puede parecer extraña, incluso imposible. Sin embargo, el hebreo antiguo, una lengua semítica hablada por los israelitas entre los siglos X y IV a.C., funcionaba de esta manera. Su alfabeto, derivado del fenicio, no incluía símbolos explícitos para las vocales.

La lectura y escritura del hebreo antiguo se realizaba de derecha a izquierda, una característica que se ha mantenido en el hebreo moderno. A pesar de carecer de vocales escritas, los hablantes podían identificarlas por contexto y mediante marcas diacríticas que se agregaban a las consonantes.

Publicidad

Con el paso del tiempo, el hebreo antiguo experimentó una serie de transformaciones. Alrededor del siglo VI d.C., se incorporaron vocales al alfabeto hebreo, dando lugar a la forma que conocemos hoy en día, con 22 letras, incluyendo cinco vocales.

>>> ¿Qué palabra en español contiene las cinco vocales?

Publicidad

Por otro lado, la lengua de señas es otro de los idiomas que no tiene vocales ni sonidos, sino que se basan en gestos manuales, expresiones faciales y movimientos corporales para transmitir el significado. Aunque no son idiomas "sin vocales" en el sentido estricto, no dependen del sonido para su funcionamiento.

¿En qué países se habla un idioma sin vocales?

El hebreo antiguo, en su forma original sin vocales, no se habla en ningún país en la actualidad. Esta lengua dejó de ser hablada hace siglos y ha evolucionado hasta convertirse en el hebreo moderno.

El hebreo moderno, por otro lado, es la lengua oficial de Israel desde 1922. Se estima que alrededor de 9.5 millones de israelíes lo tienen como lengua materna y hay una comunidad global de hablantes que alcanza los 15 millones, concentrados principalmente en Estados Unidos.

>>> ¿Cuál es la única palabra en español que tiene 4 letras consecutivas en orden alfabético?

Publicidad

En cuanto a la lengua de señas, no existe un único lenguaje que se hable en todos los países. De hecho, según el World Federation of the Deaf (WDF) se estima que hay más de 200 lenguas de señas diferentes en el mundo, cada una con su propia gramática, vocabulario y sintaxis.