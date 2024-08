Los sueños y su influencia en el descanso: ¿Es mejor soñar o no?

A lo largo de la historia, los sueños han sido objeto de estudio y debate, con diversas teorías que intentan explicar su impacto en nuestro bienestar general. ¿Es realmente beneficioso para el descanso soñar activamente mientras duerme, o es preferible una experiencia sin sueños? En este artículo, exploraremos cómo pueden influir en la calidad del descanso y qué implicaciones pueden tener para nuestra salud.

¿Cómo afectan los sueños en la calidad de descanso?

Según el doctor Eduard Estivill, de la Clínica del Sueño Estivill, como lo citó el Instituto del Sueño en España, la capacidad para recordarlos puede estar relacionada con la calidad del sueño. Cuando se despierta durante la noche, es más probable que los recuerde. Por el contrario, quienes no recuerdan sus sueños suelen experimentar menos despertares nocturnos y, por ende, una mejor calidad de sueño. Esto sugiere que despertarse frecuentemente puede ser indicativo de un sueño fragmentado, afectando su sensación de descanso.

Por otro lado, el doctor Diego García Borreguero, del Instituto del Sueño, aclara que la relación entre soñar mucho y despertarse más no es directa. Las personas que experimentan un sueño inestable tienden a ser más conscientes de sus sueños debido a los microdespertares, más que por el contenido o la frecuencia de los sueños en sí.

La intensidad de los sueños y su contenido también pueden tener implicaciones en la calidad del sueño. El doctor Àlex Ferre, especialista en trastornos del sueño, señala que, aunque los sueños intensos o recurrentes pueden ser molestos, a menudo no son síntomas de problemas graves. No obstante, pueden ser un indicador de una patología subyacente que merece atención. A pesar de ello, soñar es generalmente un signo positivo, ya que indica que el cerebro está en la fase REM, importante para la reorganización de la memoria y la creación de nuevas conexiones neuronales.

¿Los sueños tienen algún significado?

Es común preguntarse si los sueños tienen algún significado oculto o si reflejan deseos secretos. Sin embargo, los especialistas aclaran que, desde una perspectiva científica, los sueños no tienen un valor interpretativo real. La mayoría de las imágenes oníricas, como soñar con personas específicas o situaciones inusuales, no tienen una interpretación significativa y no deben ser tomadas como premoniciones.

Un mito frecuente es que dormir y descansar son sinónimos. De hecho, descansar adecuadamente requiere pasar por todas las fases del sueño, especialmente la fase profunda. Si solo experimenta sueño superficial, puede sentirse cansado incluso después de dormir durante varias horas. El acúmulo de tensión y preocupaciones diarias suele ser la causa principal de un sueño superficial y poco reparador.