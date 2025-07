¿Se acaba la vida sexual de las mujeres después de la menopausia? Esto revelan expertos

Aunque muchas mujeres asocian el fin de la menstruación con la pérdida del deseo sexual, especialistas advierten que esta etapa puede ser el inicio de una vida íntima más consciente, segura y plena. Noticias Caracol consultó a dos sexólogos sobre una de las dudas más comunes – y también más estigmatizadas – entre mujeres adultas: ¿después de la menopausia se termina la vida sexual? Lo cierto es que los especialistas coinciden en que la sexualidad femenina sigue siendo, en muchos entornos, un tema rodeado de estigmas y desinformación.

A pesar de los avances en salud pública y en los discursos sobre igualdad, muchas mujeres siguen creciendo con ideas erróneas sobre su cuerpo, su placer y su deseo. Y uno de los momentos donde esos mitos se intensifican es la menopausia, pues existen ideas arraigadas que afirman, por ejemplo, que las mujeres pierden interés sexual con la edad, que solo los hombres conservan el deseo o que el sexo en la adultez ya no es relevante. Estas creencias, según los expertos, son erróneas y pueden afectar directamente la salud emocional, las relaciones de pareja y la autoestima.



¿Se acaba la vida sexual de las mujeres después de la menopausia?

Para muchas mujeres, el cese de la menstruación puede venir acompañado de síntomas físicos como cambios hormonales o alteraciones del sueño. Sin embargo, esto no significa la desaparición del deseo ni la incapacidad de vivir una sexualidad activa. Según la experta Tatiana Gómez Murcia, ginecóloga y sexóloga de la red hospitalaria Méderi, las mujeres "pensamos que perdemos nuestro valor reproductivo, entonces como ya no menstrúo, no soy tan mujer ¿verdad? y esto realmente no es así. Estamos en una etapa en donde tenemos un desarrollo profesional, personal, en pareja, donde probablemente tengamos u ojalá podamos tener una pareja con la que podamos discutir muchas otras opciones alrededor de las relaciones sexuales".

Una de las barreras más frecuentes es la creencia de que la identidad femenina está ligada únicamente al rol reproductivo. Desde su experiencia clínica, la experta enfatiza que en la adultez hay más oportunidades para tener conversaciones honestas con la pareja, establecer límites, identificar preferencias y descubrir prácticas sexuales distintas a la penetración: "Es el momento para explorar nuevas prácticas sexuales seguras, placenteras. Si el coito no es tan placentero, hay miles de prácticas alrededor del coito que pueden hacer que explorar la sexualidad en la menopausia, sea algo 'chévere', nuevo y saludable", agregó la sexóloga.



El ciclo sexual femenino no es igual al masculino

Otro punto clave es entender que el ciclo sexual femenino no es igual al masculino; en el hombre, suele seguir un patrón de deseo, excitación, orgasmo y caída. En cambio, en las mujeres, el deseo puede surgir después de la excitación, e incluso pueden experimentar varios orgasmos en un solo encuentro. Leonardo Gómez Polanía, jefe de salud sexual y reproductiva del Instituto Méderi de la Mujer, indicó que "biológicamente, el ciclo sexual del hombre es una meseta. Inicialmente, tiene un deseo, luego la excitación, luego el orgasmo y decae", explicó. En la mujer, funciona diferente.

Biológicamente, el ciclo sexual del hombre es una meseta. Incluso las mujeres pueden excitarse antes de tener el deseo e incluso pueden tener orgasmos antes de completar su ciclo y por eso es que las mujeres son multiorgásmicas. Esa diferencia biológica a veces no se conoce, y por eso muchas mujeres piensan que tienen un 'problema' si no sienten deseo desde el inicio", aclaró el experto. Frente a esto, especialistas insisten en la importancia de una educación sexual integral y continua, que contemple la realidad de las mujeres adultas. Hablar del tema con naturalidad puede hacer la diferencia entre vivir esta etapa con vergüenza o con libertad.

"Del 60% al 70% de las mujeres pueden tener un orgasmo sin haber una penetración. Es más, muchas se apoyan con la estimulación del clítoris para lograr este orgasmo. Entonces, la concepción es diferente: en la relación sexual hay múltiples formas de tener relaciones sexuales y lo que tenemos que cambiar es que la relación no significa solo penetración y coito", agregó.



¿Solo las mujeres jóvenes pueden disfrutar de las relaciones sexuales?

También se abordó otro mito común: la idea de que solo las mujeres jóvenes disfrutan del sexo. Según la doctora Fernanda, esta concepción es completamente errónea: "La vida sexual durante la adolescencia es muy buena porque tenemos un descubrir sexual al que no habíamos estado expuestos antes y nos encanta tener vida sexual en la adolescencia. Pero cuando empezamos la etapa de adultez y madurez, la idea es que seamos más activos que antes, porque vamos a tener más recursos, más prácticas, vamos a tener, lo que te digo, la posibilidad de tener una relación conversada, una conversación alrededor del sexo con una pareja que realmente no se logra muy bien la adolescencia y eso va a hacer que tengamos una vida sexual ojalá más placentera durante nuestra adultez", indicó la sexóloga Tatiana Gómez.

Para lograrlo, recomienda trabajar en tres frentes: autorreflexión, autoconocimiento y diálogo constante. Y aunque hablar de sexualidad puede ser difícil, es un tema que vale la pena abordar, pues no necesariamente se trata de la pérdida de deseo sexual femenino después de la menopausia. Ya se considera un problema cuando la falta de deseo se mantiene por más de seis meses, hay muy poca o nula iniciativa sexual y, sobre todo, se experimenta un malestar emocional asociado. Además, no todas las personas con bajo deseo sexual sufren en no tenerlo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co