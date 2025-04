Miércoles Santo 2025: la oración para reflexionar sobre la traición de Judas y renovar la fe

La Semana Santa continúa su avance espiritual con la llegada del Miércoles Santo, un día clave en el calendario litúrgico cristiano. Este momento representa el fin de la primera parte de la Semana Mayor y el comienzo del camino hacia el Triduo Pascual.

Durante esta jornada, los creyentes se detienen a contemplar la figura de Jesús en medio de la traición, la injusticia y el dolor, pero también como modelo de entrega y fidelidad. Es un día para orar, reconocer la fragilidad humana y renovar el compromiso de fe.



¿Qué significa el Miércoles Santo?

El Miércoles Santo es considerado uno de los días más intensos en el camino hacia la Pascua. Según el Evangelio de San Mateo, en esta fecha se concreta la decisión de entregar a Jesús a las autoridades. Es Judas Iscariote quien, tras reunirse con el Sanedrín (el tribunal religioso judío), acuerda traicionar a su maestro a cambio de treinta monedas de plata.

Este acto de traición es símbolo de la lucha entre la lealtad y la codicia, y de cómo a veces las personas pueden dejarse llevar por el interés y olvidar los valores cultivados a lo largo del tiempo. La decisión de Judas, que era uno de los amigos cercanos de Jesús, sirve como un llamado de atención a los creyentes: cualquiera puede caer en la tentación si se aleja del amor verdadero.

Además, el Miércoles Santo tiene un profundo sentido espiritual. Es el día oportuno para examinar el corazón, reconocer en cada uno las actitudes egoístas o intereses que han desplazado la fe y pedir perdón con humildad.

Desde la tradición cristiana, este día también marca el inicio del final de la Cuaresma y prepara a los fieles para los tres días más importantes de la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Al igual que el Martes Santo , las iglesias invitan a hacer un alto y dedicar tiempo a la oración y la reconciliación.

Lectura bíblica del día

Uno de los pasajes más recordados este día se encuentra en el Evangelio según San Mateo (26, 14- 25), donde se describe el momento en que Judas decide entregar a Jesús: “Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dais, y yo os lo entregaré?”. Este episodio marca el inicio de la pasión de Cristo.

La lectura propone reflexionar sobre la traición, el arrepentimiento y la misericordia. Es también una oportunidad para que los fieles, por medio del silencio, examinen su conciencia, reconozcan sus propias fallas y se dispongan al perdón.



Oraciones para el Miércoles Santo

La oración es una de las formas más poderosas de acercarse a Dios durante esta jornada, por eso los creyentes son invitados a rezar con sinceridad. A continuación, algunas plegarias tomadas de portales oficiales religiosos:

Jesús, ayúdame a amar como tú. Hay tantos obstáculos que me impiden amar como tú: mi egoísmo y mis inseguridades; mi orgullo y mi renuencia a perdonar; mi ira y envidia; mi avaricia y pereza. Dame la gracia de orar más que nunca en mi vida y deshacerme de estos obstáculos para que cada día pueda amar más como tú.

Hoy oro de manera especial por cualquiera que haya sido acusado y castigado injustamente por algo que no hizo. Ayúdalos a superar estas dolorosas circunstancias y evita que sus corazones se endurezcan por la ira y el resentimiento. Amén.

Otra reflexión propuesta para el día invita a revisar la vida con honestidad:

En este Miércoles Santo Señor Jesús, quiero mirarme al espejo con sinceridad. Reconocer que muchas veces, como Judas, he puesto precio al amor, esperando algo a cambio de mis gestos, mis palabras, incluso de mi fe.

Me cuesta amar sin condiciones, orar sin pedir, estar sin exigir. Pero Tú me invitas a un amor distinto: un amor que no calcula, que no usa, que no negocia. Un amor que simplemente se da... como el tuyo, y es gratis.

Hoy quiero aprender a amar como Tú: sin ataduras, sin intereses, sin medida. Quiero dejar atrás la lógica del intercambio y abrazar la libertad de quien ama porque ha sido amado primero. Enséñame a dar lo mejor de mí sin esperar devolución, a estar con los demás con el corazón abierto, a orar solo por el gozo de estar contigo. Que este día me libere de mí mismo... y me acerque Amén.

Finalmente, una oración para el agradecimiento:

Mi Dios, mi señor y mi todo, te agradezco porque sé que estás pronto a escucharme y a darme las gracias que me hacen falta para continuar firme en mis luchas por este camino angosto de salvación. Quiero tener los ojos abiertos para no tropezar, saber discernir lo que es correcto y lo que no para mi vida, por eso, me dejo guiar por tu palabra, porque en ella encuentro paciencia y consuelo para no desesperarme.

Oh señor, necesito de tu fuerza y de tu amor para poder realizar las cosas bien. No quiero fiarme por lógica del mundo, sino que quiero sentirte, palparte y encontrarte en cada situación, que a diario me regalas. Quiero desprenderme de ese materialismo mundano que me lleva por los caminos de mi propia vanagloria, un camino lleno de egoísmo y soberbia que poco a poco me distancia de la felicidad que quieres darme.

No permitas que mi apego a los bienes y la búsqueda de triunfos mundanos sean las 30 monedas de plata por las que yo pretenda cambiarte. Te pido que sanes mi corazón de esas malas inclinaciones. No quiero contarme entre los traidores que han antepuesto sus logros y éxitos personales antes que servirte y amarte por sobre todas las cosas. Líbrame de la aspereza y dureza del corazón.

Que seas tú mi primera prioridad. Confío en la certeza de tu palabra de que si te elijo como centro de mi vida, todo lo demás se me dará por añadidura. Toda mi vida te la encomiendo a tu presencia porque a a través de ella quedan pulverizadas mis inseguridades. Confío en tu gracia santificante. Amén.