Martes Santo 2025: Un llamado a la oración, la reflexión interior y el perdón en la Semana Santa

La Semana Santa o Semana Mayor es un tiempo de profunda introspección y aprendizaje, en el que los creyentes reviven los momentos más significativos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una oportunidad para la reflexión, la reconciliación y el fortalecimiento de la fe.

Entre los días que componen este periodo sagrado, el Martes Santo ocupa un lugar especial por su llamado al examen de conciencia, la fidelidad y la oración. A continuación, le contamos todos los detalles que debe saber para vivir con significado este día clave de la semana litúrgica.



¿Qué representa el Martes Santo?

El Martes Santo es el tercer día de la Semana Santa y el último martes antes del Domingo de Pascua. Su importancia no se destaca por celebraciones o eventos, sino en el valor espiritual que invita a los congregados a vivir: una pausa para reflexionar sobre la lealtad, el perdón y los compromisos asumidos con Dios.

Adicionalmente, este día marca el inicio de la recta final hacia el Triduo Pascual, los tres días más importantes del año litúrgico: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.

La liturgia cristiana de este día se centra en los días previos de un momento crucial del Evangelio: la traición de Judas Iscariote. Jesús, reunido con sus discípulos en la Última Cena, expresa su conmoción al anunciar que uno de ellos lo entregará. Este episodio, narrado en el Evangelio de San Juan (Jn 13, 21-33, 36-38), muestra la tristeza de Cristo ante la deslealtad de alguien cercano.

"Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: «En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará.". Durante tres años, Judas había sido testigo de sus enseñanzas, milagros y cercanía espiritual. Sin embargo, fue capaz de vender su lealtad por "unas monedas".

A través de este episodio, los cristianos son invitados a examinar sus propias vidas sobre la deslealtad, las metas egoístas, la avaricia o la indiferencia. El Martes Santo es una oportunidad para responder con sinceridad.

El Martes de la Controversia

Además de la traición, el Martes Santo es conocido como el "Martes de la Controversia". Según el portal de información ACI Prensa Jesús se enfrenta a los líderes religiosos y políticos de su época. Sacerdotes, fariseos y ancianos lo cuestionan y buscan razones para condenarlo. Le piden pruebas, señales y autoridad, a lo que él responde con sabiduría, sin perder la calma ni la fe.

Este tipo de confrontaciones no solo son históricas; también reflejan conflictos actuales. Muchas veces, el ser humano pone en duda lo sagrado, exige pruebas a la fe y actúa desde la soberbia. Por esto el Martes Santo invita a dejar de lado ese juicio constante y abrirse, con humildad, al mensaje de Dios.

Oración y reflexión del Martes Santo

Una parte esencial de este día es la oración. Se invita a los creyentes a buscar momentos de silencio interior y meditación para conectar con Dios. A continuación, una oración especial para este Martes Santo, tomada del portal 'Píldoras de Fe':

Señor mío, al levantarme y darme cuenta de todas las bendiciones con las que ha colmado mi vida, te doy gracias... Gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des la capacidad de saber escucharte con el alma dispuesta, con el corazón dócil, sencillo y abierto a tus inspiraciones.

Necesito encontrarme contigo en la oración, que me des tu fuerza y tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor que a diario pone a mi alrededor. Quiero poder decirte con una absoluta verdad, que por ti daría mi vida entera, pero luego me acuerdo de Pedro, quien sintió pánico venir sobre él, y por su debilidad, dejó que su corazón se inundara de miedo y negó hasta tu preciosa amistad.

Señor, no quiero dejarme tomar decisiones basadas en mi propia humanidad, sino que quiero que tu Palabra sea mi guía, pues no quisiera terminar como Judas, quien, habiendo sido testigo presencial de tus milagros, de tus sanaciones y transformaciones, vendió su salvación por el amor del dinero. Su corazón estaba apegado a lo material.

Oh, Dios mío, destierra de mi corazón todo apego que no me permite amarte a plenitud. No quiero que, algunos consuelos terrenales, me roben la gracia de tu compañía. Muchas veces lloran mis pecados, mis malas inclinaciones y vicios, atormentan y angustian a mi alma. Soy débil, Señor, lo sé, yo también puedo caer y debo estar atento. Pero tú eres mi gran consuelo, Señor, tu Santo Espíritu, me anima a levantarme y a seguir adelante en tu nombre.

Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas, pero, aun así, me acerco a ti para que me libere de mis propios egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no me permite donarme a tu proyecto de servicio y amor. Eres el amigo que no defrauda, el que nunca abandona y el que, en la aparente derrota, manifiestas tu grandeza y me levantas victorioso.

"Me complazco en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, es cuando soy más fuerte". (2 Corintios 12:10).

Te amo, Señor, eres el dueño de mi vida, el aliento de fuerza de mi corazón. Confío en que estás a mi lado ahora y me das la gracia, la perseverancia y todas las herramientas que necesito, para superar todos mis malos apegos y sanar las heridas de mi vida. Te amo, todo te lo entrego. Amén.

